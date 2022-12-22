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台積電ADR大漲、外資轉買超 早盤股價收復半年線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股周三收高，台積電ADR收漲2%，外資昨日小買超411張，終止連三賣，台積電（2330）今（22）日股價以466.5元開出，上漲7.5元，一舉收復5日線及半年線，盤中一度拉升至469元，漲幅逾2%。

美股周三收紅，標普500指數上漲56.82點，漲幅1.5%，至3,878.44點，連續二日收漲。道瓊工業指數大漲526.74點，漲幅1.6%，至33,376.48點；那斯達克綜合指數上漲162.26點，漲幅1.5%，至10,709.37點；費城半導體指數上漲2.4%。

台積電ADR收在77.14美元，漲幅2%，外資昨日轉為買超411張，不過，投信賣超413張，自營商賣超1,033張，合計三大法人賣超1,035張，台積電早盤以466.5元開高，盤中漲幅逾2%，助攻台股再往上衝高。

台積電 美股

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