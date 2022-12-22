櫃買中心辦理2023年新台幣利率交換交易系統獎勵活動
櫃買中心表示，衍生性金融商品交易系統採電子化交易方式，金融機構可於線上即時詢價、報價並成交IRS交易，有助於提升交易效率及降低交易成本。
為協助系統參與者取得更好報價，增加交易流動性，2023年度將持續辦理IRS交易系統獎勵活動，除延續歷年對參與交易機構及人員給予獎勵外，新增報價獎項，鼓勵金融機構於系統提供全市場公開雙向報價，以增加價格資訊透明度及成交機會，獎勵活動期間自2023年1月3日至12月29日。
活動辦法摘錄如下：
1、報價獎：全市場公開雙向報價、買賣報價的價差不高於10bp及每日報價時間合計達2小時以上者，納入報價競賽，活動期間按季累積計算總報價持續時間，前三名金融機構依序頒發新台幣10萬元、6萬元及3萬元獎金。
2、交易員加碼獎：選出每日累計成交金額最高且超過16億元者一名，頒發新台幣3,000元獎金。
3、交易團體獎：金融機構2023年累計成交金額前三名者，頒發冠軍、亞軍以及季軍獎牌乙面。
有關這次獎勵活動詳情，已公布在櫃買中心業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/） 證券商/金融機構/投信專區 & 衍生性金融商品交易系統專區 &法規及公告項下，各金融機構可積極參與。
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