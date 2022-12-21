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債券ETF受益人數翻倍 投資級公司債ETF反攻訊號出現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近3次升息循環，美國升息見頂前後半年內，任一月月底進場持有美國投資等級債一年平均報酬率。
近3次升息循環，美國升息見頂前後半年內，任一月月底進場持有美國投資等級債一年平均報酬率。

美國超級央行周剛落幕，美國聯準會(Fed)、歐洲央行、英國央行皆維持鷹派論調，聯準會12月利率會議如預期升息2碼，並將2023年底利率點陣圖利率預測上修至5.125%，主席鮑爾也暗示，2023年2月可能只會升息1碼，目前利率已接近「充分緊縮」水準。法人分析，Fed於2023年升息腳步可望明顯放緩，美債延續築底回升的可能性高，投資價值浮現。

觀察國內金融市場，根據投信投顧資料，截至今年11月底，債券型ETF總受益人數來到122,958人，基金規模達新台幣1.19兆元，與去年同期比較，雖債券價格跌幅較大導致債券ETF基金規模略有縮水，但受益人數卻從57,273人成長至122,958人，增幅達114.69%、總受益單位數亦成長約11.53%，顯見有越來越多的投資人逢低進場、將債券ETF納入資產配置中。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析，台灣投資人之所以開始關注到債券ETF，其投資價值有三：

1、逢低進場：在今年快速升息的環境下，債券收益率來到相對高點，觀察代表投資等級債的相關指數，如彭博Baa公司債總報酬指數已經跌落3年均線，此次乖離最大，債券價格以來到相對低點。此外，台灣投資人偏好配息商品，市面上許多債券ETF亦提

供季配息機制，也能為投資人創造現金流，可趁勢低檔布局。

2、掌握轉機：11月消費者物價指數(CPI)年增率降至7.1%，低於市場預估，由於通膨數據已連續2個月明顯下滑，為債市反攻確立訊號，加上升息進入尾聲，投資等級債相關指數已出現反轉向上的走勢，資本利得空間浮現。

3、防禦升級：由於債券與股票的報酬長期走勢具低度相關性，故在目前充滿經濟衰退疑慮的市場環境中，投資組合納入債券資產，有助於降低投組波動度，並提高風險報酬比。

法人分析，展望後市，全球央行利率政策進入升息末段，利率政策趨向和緩，加上通膨持續回落、債券收益率具吸引力，看好投資級公司債市場。根據Bloomberg資料，回顧過去近三次升息循環下，隨著美國升息見頂，在前後半年內任一月月底進場，持有美國投資等級債一年後的平均報酬率，都有5%~12%的亮眼表現。

林盈華表示，近期全球美國投資等級債券資金已出現流入，且高盛、美銀等國際投行，也相當看好美國投資等級債2023年的表現，預估總報酬可望來到7%~10%。雖然收益率較先前高點有所回落，但仍位在相對高檔區，長期投資價值浮現。當Fed停止升息，將有利全球債市落底回升，持續看好具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級債，可將部分資金轉往配置投資級公司債ETF，掌握升息尾聲難得的收益機會。

債券 美國升息

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