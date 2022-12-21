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籌碼超詭異！台玻高點下殺四天跌兩成 外資撤投信卻狂加碼

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
圖為台股示意圖。報系資料照片
圖為台股示意圖。報系資料照片

台玻（1802）今（21）日持續下跌，盤中跌幅逾2%，台玻自12/05創波段高點25.4元後，12/16當天外資忽然大賣超過2萬張，隔天重挫跌停，至今仍持續下跌。值得注意的是，在外資狂砍台玻股票之際，投信卻天天加碼，呈現土洋對作的局面。

外資在9月底開始持續加碼台玻，台玻股價也一路拉升，高低點波段漲幅達54%，然而外資從12/16由買轉賣，17日更大賣超過3萬7千張，使得台玻當天股價重挫跌停，至今仍連續下跌。如從高點25.4元起算，到今盤中低點20.3元，台玻自12/5以來跌幅已達2成。

儘管外資連三天大賣台玻，但投信卻進場承接，幾乎是外資「倒」多少，投信就接多少，明顯土洋對作。外資目前已連三賣87,542張，投信已連三買73,986張。

台玻今以21.6元開出，一度下跌至20.3元後股價跌幅縮小，跌幅逾2%。

外資 跌停

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