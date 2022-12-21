台積電還可投資？跌至「這價位」能中期布局 2023台股五重點觀察！

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分享，明年台股的觀察重點有五點，也提到台積電（2023）若是中期投資的話，股價跌破股神巴菲特的買進，投資人就可考慮進場布局。

以下為影音內容：

台股19日的最新報價約莫在14300-14400點左右，有幾個觀察的重點：

1.巴菲特買台積電的缺口（萬3至萬4左右的數字） 2.季線的支撐13850點，不宜跌破 3.就目前交易面來看，外資在放假，處於內資主導的局面 4.生技族群成為短線操作的主流 5.中長線投資者，觀察美股（那斯達克），不論有無跌破前波低，看後續反應是否會影響台灣整體狀況，評估是否為中期買點

台積電450元以下的布局策略

台積電近期來到關鍵價位，觀察近期的回檔，這一波上漲最高至510元左右的位置就往下折，並沒有突破前一波8月中創下525元的高價位置。

股神巴菲特買進台積電。路透

股神買進台積電有無扭轉整個中長期的趨勢，目前為止還待觀察之中，但往下跌的過程中，就可能會跌到巴菲特的買點位置（約莫460至470元間），因此450元以下是可以進場布局台積電。

台積電今年的EPS38元，明年的EPS至少也有35元以上，450元是一個可以中期買進的點。

至於股價，今年11和12月可能業績還會有高點，之後就明年上半年會進入比較明顯的調整期，進入調整期的台積電股價應該處於「上下震盪」，最差情況也有可能股價跌破400元，等待業績落底之後，明年下半年再往上攻，或者早一點在明年中的時候股價就往上走。

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