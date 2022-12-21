台股開盤上漲35點 台積電開盤上漲2.5元

台股今(21)日開盤上漲35.03點，開盤指數14,205.06點；台積電（2330）開盤上漲2.5元，開盤價460元。

群益投顧說，台積電回補11月14日缺口，外資放耶誕節效應提前，甚至形成下跌出量、反彈量縮的人氣急凍格局，支撐下探至萬四及季線。櫃買指數未站回月線，打壓做夢、作帳行情，操作不宜太積極。科技股追價意願低，目前看好解封、內需復甦輪動，但偏向個股表現，操作以短打為主。

周二(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲92.2點、漲幅0.28%，那斯達克指數上漲0.01%，標準500指數上漲0.1%，費半指數下跌0.62%。

富邦期貨表示，日本央行寬鬆政策意外轉向後，市場擔憂包括聯準會、ECB等主要央行的鷹派聲量將加大，美公債殖利率攀升，一度為美股帶來壓力，不過，貨幣市場交易人評估明年央行升息次數及幅度不變，升息循環仍舊接近尾聲。

美股在連續四個交易日下跌後迎來買盤，雖然特斯拉重挫領跌非必須消費族群，不過能源、原物料及通訊服務類股走強，帶動美股反彈，四大指數費半指數收黑。

三大法人周二集中市場合計賣超181.5億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超106.5億元，投信賣超8.3億元，自營商(自行買賣)賣超24.4億元，自營商(避險)賣超42.1億。

統一期貨說，外資周二期貨部分增加增加692口，淨多單10,730口，十大特定法人買進529口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000之間，P/C Ratio降至0.75，整體籌碼中性偏空看待。