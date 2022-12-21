生技指數今年來表現相對抗跌 法人：成長力不容小覷

生技指數今年以來表現相對抗跌、跌幅11.7%，代表大盤的美國標普S&P500指數跌了19.9%，另代表科技股票的那斯達克指數跌幅達32.6%。富蘭克林華美投信表示，不論景氣如何，醫療活動為剛性需求，近兩年又因疫情關係遞延且壓抑了原本需要被治療的慢性病，近期除了醫材類股題材火熱，企業併購利多再傳，也支撐類股成長，建議投資人不妨趁早逢回分批，或定期定額中長期介入布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，近期莫德納(Moderna)在癌症疫苗應用上傳捷報。據了解，莫德納的mRNA疫苗與默克(Merck)的免疫療法藥物Keytruda組合，能有效降低被稱為黑色素瘤的皮膚癌患者死亡和復發機率。若此組合療法，在下一試驗階段也取得成果，意味莫德納的mRNA技術平台應用，可望從新冠疫苗擴展到其他領域，並幫助莫德納的營收來源更多元化，未來也能期待更多的mRNA治療藥物的問世，助攻生技產業與莫德納股價成長機會。

不僅如此，劉翠玲進一步說明，多家藥廠角逐罕見疾病製藥Horizon Therapeutics(HZNP)，最終由安進(Amgen)以278億美金收購，創下今年生技醫療產業最大收購案。Horizon專注於罕見、自體免疫疾病藥物開發，其罕見疾病藥物中以兩大產品最為吸睛，分別為治療甲狀腺眼疾的Tepezza及治療痛風藥物Krystexxa，此外還有更多藥物開發計畫籌備中。

劉翠玲分析，由於罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨占優勢，根據FactSet分析師預計，這些藥物今年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。

根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18%，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。2022生技醫療產業不斷有新的合併案傳出，產業利多消息不斷，成長力道表現不容小覷；僅管今年全球股市受高通膨與美國聯準會鷹派升息的衝擊影響，整體表現不如預期，但針對生技產業由於去年就領先拉回，今年表現相對強漲抗跌。

富蘭克林華美投信說，生技醫療類股一直是最具剛性需求支撐的一群，目前生技類股多頭行情仍在，醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，2023年仍有望再次吸引資金進駐，包括: 生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

針對2023年生技產業展望，富蘭克林華美投信也認為，無論經濟景氣循環上行或下修，醫療服務與生技製藥類終究被全球市場龐大的需求追逐著跑，生技製藥類股更是利多加持，前景看俏；故不妨可透過「金循環」、「倍金數：兩千兩檔」等投資法做中長期的定期定額投資，以期贏得最佳表現。