富邦期貨：月結算行情 應不至於太悲觀

日本央行寬鬆政策意外轉向後，市場擔憂包括聯準會、ECB等主要央行的鷹派聲量將加大，美公債殖利率攀升，一度為美股帶來壓力，不過，貨幣市場交易人評估明年央行升息次數及幅度不變，升息循環仍舊接近尾聲，美股在連續四個交易日下跌後迎來買盤，雖然特斯拉重挫領跌非必須消費族群，不過能源、原物料及通訊服務類股走強，帶動美股反彈，四大指數費半指數收黑。

日本央行殖利率曲線控制政策急轉彎，帶動日圓暴漲，短線資金從新興市場徹出壓力增加，台股周二跌破半年線後，短線頭部壓力成形，預期年底前法人結帳壓力加重，後續恐回測季線支撐，從籌碼面分析，外資在台股現貨連續三個交易日賣超逾百億，不過台指期未平倉淨多單維持在萬口以上，未平倉PUT/CALLRatio則下挫11個百分點至74.54%，整體走勢仍較為壓抑，但月結算行情應不至於太悲觀。（富邦期貨/提供）