12/21【早晨財經速解讀】守不住!日央行擴大收益率曲線 日圓暴漲日股暴跌 美元升值盡頭? 特斯拉股價頻破底 電動車產業2023還有希望?

日圓周二狂升3.8%，創下24年來最大單日漲幅。日本央行把10年期公債殖利率上限擴大一倍，震動全球金融市場。美國公債殖利率上升，而美元指數下跌。

雖然日本央行整體保持政策不變，將短期日本公債殖利率固定在負0.1%，10年期公債殖利率固定在0%左右，但允許後者在0%的目標上下浮動50個基點，浮動區間較之前的上下25個基點擴大。

日圓兌美元驟升3.8%，報131.73日圓，一度觸及130.58日圓，是8月初以來最高。

這項決定的時機讓人感到驚訝，大多數日本央行觀察人士都預料在總裁黑田東彥的10年任期於3月底結束之前不會有任何變化。

日本10年期公債殖利率從0.25%的上限跳升至0.46%，並推動10年期美國公債殖利率升至3.711%，是本月迄今最高水準。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.7%至 103.965。截至9月底，美元指數今年已上漲近19%，但目前已經回吐了大部分漲幅，漲幅收窄至約9%。

日圓周二普遍上漲，歐元兌日圓重貶多達3.5%，觸及9月底以來最低的140.17日圓。英鎊兌日圓下跌多達3.7%，觸及10月12日以來最低的160.34日圓。

歐元兌美元升值0.1%，至1.0621美元。由於投資者對風險較高資產持觀望態度，被視為風險偏好流動性代表的澳幣貶值0.4%，創下一個月谷底。

日本央行總裁黑田昨天強調，這一調整「不是升息」，而是為了改善債市功能。他重申，現在討論退出刺激措施還為時過早。

荷蘭合作銀行(Rabobank)外匯策略主管Jane Foley說：「日圓在決策宣布後保持強勢，說明市場並不相信黑田。」