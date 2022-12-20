外資賣超106億 這檔傳產股居逆勢買超個股冠軍
台股今（20）日收1,4170.03點，下跌263.29點，三大法人齊賣超，外資賣超106.56億元，但統計外資逆勢買超股發現，外資單日買超中鋼（2002）61,159張，高居外資買超個股冠軍，其次則是買超台泥（1101）41,935張。
台股今日開低走低，早盤以14,410.75點開低，盤中一度翻紅，拉升至14,451.91點，但午盤過後跌勢加重，終場收在1,4170.03點，下跌263.29點，跌幅1.82%，半年線失守。
三大法人同步賣超，合計賣超181.53億元，包括外資賣超106.56億元，投信賣超8.34億元，自營商賣超（合計）66.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超24.46億元，自營商（避險）賣超42.16億元。
統計外資買超前十大個股依序是中鋼、台泥、陽明（2609）、亞泥（1102）、中鴻（2014）、光寶科（2301）、英業達（2356）、友達（2409）、華新（1605）、中興電（1513）等，外資逆勢買超前十大中，傳產股占了7檔，包括鋼鐵及水泥股各2檔，進榜的還有貨櫃股等，電子股則有3檔。
中鋼今日收在28.45元，上漲0.15元，外資買超中鋼61,159張，連4買，投信賣超53,275張，連3賣，自營商賣超386張，合計三大法人買超7,498張；外資買超第二大為台泥，單日買超41,935張，連3買，投信賣超36,685張，連5賣，自營商賣超96張，合計三大法人買超5,154張。
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