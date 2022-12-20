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便宜日圓沒了？台銀現金匯價升回0.23字頭、創7個月新高價

台積電除息後連三跌、半年線失守 法人曝這價位往下買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電由10月26日盤中低點370元反彈向上，12月1日盤中一度衝達508元，但收盤並未收復500元關卡價，且其後股價再往下走，12月15日除息，當天完成填息，終場收480.5元，但除息後已連三個交易日下跌作收。（聯合報系資料照片）
台積電由10月26日盤中低點370元反彈向上，12月1日盤中一度衝達508元，但收盤並未收復500元關卡價，且其後股價再往下走，12月15日除息，當天完成填息，終場收480.5元，但除息後已連三個交易日下跌作收。（聯合報系資料照片）

台積電（2330）第2季現金股利2.75元在12月15日除息，且當天就完成填息，為自2019年起改採每季配息以來，第10度除息當天完成填息，但除息後卻連三跌，今（20）日股價卻是跌破半年線，收在457.5元，下跌9元，跌幅1.92%，法人認為，股價恐回補11/14缺口，若跌破可往下買。

台股今日開低走低，早盤以14,410.75點開低，盤中一度翻紅，拉升至14,451.91點，但午盤過後跌勢加重，終場收在1,4170.03點，下跌263.29點，跌幅1.82%，半年線失守。

權王台積電早盤以465元開出，下跌1.5元，盤中一度翻紅至467元，但無力上攻，午盤過後跌勢加重，一度下滑至455元，終場收在457.5元，下跌9元，法人認為，台積電失守半年線，且存有M頭疑慮，可能出現停損壓力。

台積電由10月26日盤中低點370元反彈向上，12月1日盤中一度衝達508元，但收盤並未收復500元關卡價，且其後股價再往下走，12月15日除息，當天完成填息，終場收480.5元，但除息後已連三個交易日下跌作收。

證券分析師張陳浩表示，台股今日大跌，日股恐慌尚未全面宣洩，後續仍要留意，至於台積電，恐會回補11月14日450元的缺口，若跌破可往下買，他預期，台積電若跌到季線將吸引長線買盤進場。

台積電 除息 台股

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