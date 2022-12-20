台股重挫263點 法人：留意回測下檔季線支撐

台股受到國際股市仍然表現不佳的影響，指數持續回檔整理，11點過後，市場受到日銀將允許10年期日本公債殖利率升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限，大盤跌幅擴大，指數震盪走低，終場下跌263點，收在14,170點，收盤續創回檔以來新低。

國泰證期顧問處簡伯義表示，近期研究機構以及上市過公司對於相關產業展望表示均釋出相對保守的看法，其中在PC產業，IDC認為2023年的PC市場仍將呈現衰退走勢，預期2024年之後才可能會看到一些市場的需求復甦或甚增長；Omdia顯示器表示，12月面板廠產能利用率處於低檔，明年1月農曆年假長、2月工作天數更少，預期第1季面板廠平均產能利用率又將再度下探六成，面板價格近期要再出現上漲恐不容易。

ABF產業中欣興（3037）公告配合市場環境及客戶需求變動，董事會通過決議修正2022年、2023年資本支出預算，以及2024年長交期設備預下訂單金額，過往第4季原本是產業旺季，但今年受到升息、通膨影響，產業旺季不旺，不利於指數反彈。

分析師表示，日銀的最新行動為全球債券殖利率上升壓力解除了最後一道大錨，衝擊世界上最大之一的跨資產融資交易，目前日本投資人是世界上海外金融資產的最大持有族群之一，隨著日銀調整殖利率曲線控制計畫，日本投資人突然有了動機把大量資金匯回國內，這也代表會從其他國家撤出資金，因此引發金融市場波動。

全球股市在面臨資金動能減弱下，指數缺乏上升動能，台股也將半年線支撐給跌破，原本相對抗跌的櫃買市場也在市場氣氛不佳下出現補跌，收盤跌幅明顯大於加權指數，預期半年線失守後，季線支撐恐遭回測，短線建議先保守以對。