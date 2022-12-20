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台股重挫263.29點 三大法人賣超181.53億元
台股今（20）日開低走低，盤中受到日本央行宣布調整日銀的殖利率曲線控制計畫，日圓急升，日股下跌，台股跌勢也加重，終場收在1,4170.03點，下跌263.29點，成交量2636.75億元；三大法人賣超181.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超106.56億元，投信賣超8.34億元，自營商賣超（合計）66.62億元，其中自營商（自行買賣）賣超24.46億元，自營商（避險）賣超42.16億元。
台股早盤以14,410.75點開低，盤中一度翻紅，拉升至14,451.91點，但午盤過後跌勢加重，載板廠欣興（3037）開低走低遭摜殺至跌停，拖累南電詭重挫逾6%收盤，另外，創意（3443）收跌8.25%、世芯-KY（3661）收跌7％、M31（6643）跌5.9%、晶心科（6533）跌5.71%，權王台積電（2330）收在457.5元，下跌9元，跌幅1.92%，大盤指數收在14,170.03點，跌幅1.82%，半年線失守。
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