台股盤中重挫逾200點 僅3檔各擁題材股鎖漲停

日銀總裁黑田東彥今（20）日釋出震撼彈，宣布調整日銀的殖利率曲線控制計畫，引發日圓急升，全球金融市場波動應聲加劇，美股期指跌幅擴大，日本、香港與澳洲股市都下跌，台股更是急跌，盤中重挫逾200點，台積電（2330）跌幅擴大，但松翰（5471）、友訊（2332）、康控-KY（4943）卻是全市場中強鎖漲停的3檔個股。

根據周二的政策聲明，日銀將允許10年期日本公債殖利率升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限；日銀把殖利率目標維持在零附近不變，同時把短期利率維持在負0.1%不變；消息傳出後，日圓匯率急升，但日股、港股、台股等則是出現急殺。

台股早盤以14,410.75點開低，盤中受到日銀的殖利率曲線控制計畫衝擊，一度下探至14,157.99點，盤中重挫逾200點，台積電跌幅擴大，盤中跌幅逾2%，集中及櫃買市場中，僅3檔個股在指數重挫中仍鎖住漲停。

友訊今年前三季受運費、原物料漲價及打消庫存虧損影響，每股稅後淨損0.29元，但在加速去化庫存，組織優化降低成本，10月獲利賺贏今年前三季的累計虧損，預估 11、12月可望持續獲利，單季毛利率可望超過30%，2023年營運力拚成長，維持獲利表現。

友訊以15.85元開高後一路衝上漲停16.15元鎖死，排隊買單逾2,500張，盤中成交量則是爆出14,994張；松翰以50.1元平盤開出後也衝上漲停55.1元鎖死，排隊買單超過5,200張；康控-KY跳空以漲停8.03元開出。

隨著中國大陸放寬防疫管制措施，造成疫情迅速蔓延，民眾搶買藥品及血氧機，量測體溫的額溫槍等需求也大增，晶片廠松翰傳出近期接獲血氧機、額溫槍晶片等急單。

康控-KY也有好消息，在昨日法說會上指出，已切割消費性電子業務，轉攻車用市場，預期明年整體業績表現將有顯著改善，擺脫過往大幅虧損陰霾。