法人：星巴克、LV財報靚+搶搭商機 美股聖誕行情可期

每逢聖誕佳節，各品牌紛紛推出限定商品或特惠折扣等，成為耶誕買氣的催化劑，為年終消費市場挹注買氣及動能。法人表示，觀察過往表現，美股往往在年底呈現漲勢，近期適逢股市大幅回檔，已偏離歷史走勢，未來補漲空間可期，不容錯過。

根據亞洲設計購物平台調查，有八成的民眾會參與聖誕節交換禮物，商機超越新台幣200億元，因此各品牌無不把握這一年一度的聖誕商機。星巴克（Starbucks）就是其中一例，今年耶誕檔期的周邊品推出專屬台灣市場的「耶誕白」系列Stanley聯名杯，早在11月就在實體及線上門市販售。

星巴克看準商機屢屢推陳出新，使其品牌依舊在咖啡市場中屹立不搖，即便受疫情影響，今年仍持續在全球拓展門市，截至11月30日，全球門市家數已超過3.5萬家，年增5.6%，近期公布的第4季財報也報佳音，營收年增3%至84.1億美元，且受惠於美國市場的強勁需求，推動全球同店銷售額超越預期，全球平均訂單總額成長8%。

全球最大精品集團LVMH旗下時尚品牌LV，今年也以該品牌吉祥物Vivienne推出限量聖誕系列單品，散發節日氣息的設計為其經典的Monogram帆布增添趣味，多款皮具和配飾增添時尚奪目色彩。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林指出，手握有超過75個奢侈品品牌的LVMH集團，截至12月19日，品牌以市值3,460億歐元穩坐市場榜首，無疑是當今精品集團的龍頭。

觀察LV公布的第3季財報顯示，品牌營收成長197.6億歐元、年增率27%，優於分析師預期，今年即便大環境仍受疫情影響，但LV從精品、珠寶一路至美妝都持續成長，LVMH集團執行長更在今年躍升為全球首富，時尚事業的貢獻功不可沒，也讓市場持續看多精品品牌未來獲利及股價表現。

根據Deloitte全球報告《2022全球奢侈品力量》顯示，2021財年全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額3,050億美元，同比增長21.5%，更超過疫情前2019年的2,810億美元。

李翰林指出，全球已逐漸擺脫新冠疫情的影響，中國大陸不再堅持動態清零，大幅放寬防疫政策，內需引擎啟動，預期將逐步為全球市場注入消費動能，這對精品品牌、民生消費品牌甚至是科技品牌來說，都是大好消息。建議投資人可留意近期布局機會，宜趁勢搶搭相關ETF布局全球市值大品牌，超前部署各國陸續解封後的品牌投資商機。