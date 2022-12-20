悄悄賣股？高端11月漲幅25% 大股東釋出220張、但今年持股仍增加

台股集中市場指數今年11月上漲1,929.8點，漲幅14.9%，櫃買指數11月漲幅為13.98%，股市反彈上漲，但有多家上市櫃公司董事長、董事等卻是趁機賣股，且未事先申報轉讓持股，包括高端（6547）、長聖（6712）、揚明光（3504）、富鼎（8261）等公司都有悄悄賣股的感覺，以高端來說，11月股價上漲25.77%，董事長基亞生技（3176）持股卻減少220張，不過，今年來的持股數則是增加。

生技股是11月時盤面上的熱點，高端今年來股價走跌，一度在10月26日跌至60元，之後出現反彈，11月30日股價收在81元，月漲幅25.77%，但根據證交所最新的統計顯示，高端董事長基亞生技在11月持股減少220張，持股數64,948張。

由於董事長出脫持股並未事先申報，且全月賣出220張，似有悄悄賣股的感覺，拉長統計的時間來看，高端在10月也是減少200張，9月減少210張，今年來從1月以來，每個月都有賣股在150~230張不等。

不過，在8月時持股增加21,421張，雖然也有減少230張，但整月來看持股仍是增加；同樣情況也出現在7月，股數增加1,151張，但減少210張，合計也是增加持股；統計今年來，基亞生技持有高端股票從1月的44,436張，11月則增達64,948張。

在11月趁機賣股的高層、董事還有長聖董事安基生醫，持股減少220張，目前持股10,810張；揚明光董事長中光電持股減少210張，持股仍有38,087張；富鼎董事華達資本持股減少210張，持股有5,490張；大統益董事泰華油脂，晶技、豪勉、力積電等也有高層、獨董等持股減少。

高端今（20）日以75.5元開出，一度下滑至73.9元，盤中跌幅逾3%。