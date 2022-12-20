美股連四跌 台股、台積電震盪

美國股市周一連續四日收低，那斯達克綜合指數領跌，投資人避開風險較大押注，擔心聯準會（Fed）的緊縮行動可能將美國經濟推向衰退。台股今（20）日震盪，台積電（2330）股價在平盤上下震盪，最高到467元，上漲0.5元，最低下跌2元，到464.5元。

台積電籌碼方面，外資連二日賣超1萬5,740張，投信連二日買超890張，自營商連四日賣超4,859張。

道瓊工業指數下跌162.92點，跌幅0.5%，收在32,757.54點；標普500指數下跌34.7點，跌幅0.9%，至3,817.66點；那斯達克綜合指數下跌159.38點，跌幅1.5%，至10,546.03點。美國10年期公債殖利率從上周五的3.481%上升至3.581%。

外資即將進入耶誕假期，大摩揭露2023年台灣半導體投資建議，仍以台積電（2330）為首選，與世芯-KY（3661）、聯電（2303）同為半導體優先買進三檔。