台股開盤下跌22點 台積電開盤下挫1.5元

台股今(20)日開盤下跌22.57點，開盤指數14,410.75點；台積電（2330）開盤下跌1.5元，開盤價465元。

群益投顧說， 短線回測11月底以來低檔或反覆抵抗，惟均線格局趨弱承壓。受連動市場美股影響，現階段市場進駐中大型電子股的意願，預料將偏弱。生技為主的強勢中小股轉強弱明顯分歧；但盤面主流失焦、且時處處農曆年前後「主力作價」旺季；預估短期相關題材的強勢中小股，仍是相對強勢區塊。

周一(19日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌162.92點、跌幅0.49%，那斯達克指數下跌1.49%，標準500指數下跌0.9%，費半指數下跌1.37%。

第一金投顧表示， 時序進入年底最後兩周，按照慣例美國聯準會官員將大幅降低對外談話的頻率。歐洲央行(ECB)副總裁Luis de Guindos表示，目前為止ECB做得還不夠多，未來將持續升息2碼，且不確定何時才會停止升息；德國央行Joachim Nagel表示，通膨需要一段時間才能回到2%，在2024年之前通膨仍將位於偏高的水準。

三大法人周一集中市場合計賣超183.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超138.9億元，投信賣超7.3億元，自營商(自行買賣)賣超14.2億元，自營商(避險)賣超23.2億元。

統一期貨說，外資周一期貨部分增加3,281口，淨多單10,038口，十大特定法人買進1,774口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。