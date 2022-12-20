美股資金 迎來單周資金淨流入

美國聯準會升息50個基點，但點陣圖顯示利率峰值可能會高於投資者預期，包括英格蘭及歐洲央行也分別進行升息，全球多數股市走跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除美股迎來資金淨流入外，全球其餘地區股市仍多呈資金淨流出狀態。

回顧近期股市，安聯投信表示，過去一周內聯準會升息兩碼雖幅度較過往數字放緩，但包括主席及數名官員仍表示要持續對抗通膨、澆熄市場對於明年有望降息的預期；而美國11月零售銷售數據創下近一年來最大降幅，使市場對於經濟衰退的擔憂升高、投資與風險情緒接受影響，美股四大指數單周全數走跌，其餘地區如道瓊歐洲600、主要亞洲股市及MSCI新興市場等指數單周也大多收黑，風險情緒仍受到壓抑。

根據安聯環球投資研究，今年影響求經濟的供給面衝擊出現略為好轉跡象。首先是今年秋天天氣相對溫暖，加上消費減少，歐洲能源危機已經有所緩解；其次，中國看來也已在採取初步措施，放寬其對疫情的管控政策。

安聯投信指出，近期包括聯準會全球供應鏈壓力指數、美國港口入港船舶數目等多項數據皆顯示供需壓力已有和緩跡象；從庫存面來看，ISM數據顯示庫存現況仍在合理範圍，零售業存貨增加、但相對銷售比率仍在低檔，狀況不算嚴峻。

安聯投信表示，現階段投資市場應該正處於對通膨憂慮有所減輕、但對經濟成長擔憂卻在加重的過渡階段。對股市來說，通膨觸頂可能會在短期內減輕市場壓力，尤其是如果成長放緩起初較預期更為溫和或較晚發生。

在股市投資上，安聯投信表示，當前市場對企業獲利的預估尚未完全反映經濟前景的風險。股市很可能在一段時間內持續波動，不過此階段也為投資人提供調整股票投資組合、以配合新周期的機會，也包括聚焦於具持續性的高股息標的，以及去碳化之類的投資主題。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，近日反映聯準會降息相關言論、打擊通膨決心等都低於市場預期，加上美股拉回影響，台股走勢疲軟。不過儘管是況受利率政策較市場略為悲觀影響，但其實從包括大陸經濟有望解封、三到六個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，最壞狀況都已在市場預期當中，不確定性也逐步落地。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，根據團隊長期追蹤的250檔企業來看，企業獲利年增率低點仍預估落在2023年第一季，之後便有望逐季改善。相較於今年修正的本益比，明年應會是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，故屆時選股可能會成為影響全年表現的關鍵點。

安聯投信台股團隊表示，建議可留意具穩定現金流及強勁基本面者；同時可隨時留意增加對股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。此外，雖討論需求回升仍偏早，但產業訂單全面下修時間已過，產業距離復甦又更進一步，下波觀察點僵是農曆年後訂單是否增溫。