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外資賣超138.9億元 賣超冠亞軍都是金融股
台股今（19）日以14,433.32點作收，下跌95.23點，三大法人同步賣超，外資賣超138.9億元最多，統計外資賣超前十大個股，賣超前兩名都是金融股，賣超冠軍為永豐金（2890），單日賣超46,727張。
台股早盤以14,478.45點開出，一度下滑至14,411.81點，一度大跌逾百點，盤中跌幅收斂，一度拉至14,493.72點，各類股中，以生技股表現最搶眼，但玻陶股跌勢最重，跌幅達9%，台玻（1802）重挫收在跌停21.95元，鋼鐵股終場收跌3.07%，航運股跌幅2%，水泥股跌幅1.66%。
台股大盤以 14,433.32點作收，下跌95.23點，三大法人賣超183.79億元，其中外資賣超138.9億元，投信賣超7.33億元，自營商賣超（合計）37.54億元。
統計外資賣超前十大個股依序是永豐金、中信金（2891）、台玻、元大金（2885）、遠東新（1402）、大成鋼（2027）、旺宏（2337）、群創（3481）、京城銀（2809）、慧洋-KY（2637）等；賣超前十大個股中，金融股占4檔，傳產股占4檔，電子股則有2檔。
外資賣超永豐金居冠，賣超第二大為中信金，單日賣超39,802張，賣超第三大為台玻，單日賣超37,873張，台玻今日開低走低，重挫收在21.95元跌停板。
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