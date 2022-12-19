外資賣超138.9億元 賣超冠亞軍都是金融股

2022年接近尾聲，回顧這一年來的行情，除了很多這一兩年剛進場的投資人，被跌到嚇出場之外，今年以來也發生了許多黑天鵝事件。 股市達人股添樂發布一則影片，點出明年股市可能發生的三個「黑天鵝事件」，分別是「通膨持續」、「利率維持高點」，以及「歐債2.0」；不過他也鼓勵投資人別太悲觀，即便沒有2023年股市大多頭的可能性極低，但掌握超跌的時機點還是能有獲利的機會。

2022-12-19 12:21