台玻上周土洋對作 投信大買24,701張但現買現賠
台股今（19）日開低一度下滑至14,411.81點，盤面上各類股指數中以玻陶股跌勢最重，一度重挫逾8％，台玻（1802）領跌，早盤以24.1元開低後走低，一度下探至21.95元，盤中跌幅逾9％，上周五則是出現土洋對作，外資大賣超但投信買超24,701張，對照早盤重挫，等於是現買現賠。
富時羅素日前已先公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等審核結果，且在上周五（12/16）日盤後生效，其中，臺灣高股息指數成分股新增26檔，刪除5檔，成分股由30檔增至50檔。
台股上周五尾盤出現震盪，臺灣高股息指數是這次的調整中，變動最大者，成分股增至50檔，產業涵蓋數由原本的9個增至15個，上周五盤後成分股調整生效，元大高股息（0056）也依據最新成分股進行調整。
台玻為臺灣高股息指數新增26檔成分股中的一檔，上周五收在24.35元，今日以24.1元開出，下跌0.25元，股價開低走低一度下滑至21.95元，盤中跌幅9.44%。
三大法人買賣超上，上周五呈現土洋對作，外資賣超台玻22,996張，投信買超24,701張，自營商賣超243張，三大法人合計買超1,462張，投信大買超，市場推測應與台玻為臺灣高股息指數新增成分股有關，但若以今日的股價表現來看，上周買超的投信，目前是陷入虧損，現買現賠。
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