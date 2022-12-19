2023年股票市場的「3個鬼故事」！ 專家：就算沒多頭也能獲利

2022年接近尾聲，回顧這一年來的行情，除了很多這一兩年剛進場的投資人，被跌到嚇出場之外，今年以來也發生了許多黑天鵝事件。

股市達人股添樂發布一則影片，點出明年股市可能發生的三個「黑天鵝事件」，分別是「通膨持續」、「利率維持高點」，以及「歐債2.0」；不過他也鼓勵投資人別太悲觀，即便沒有2023年股市大多頭的可能性極低，但掌握超跌的時機點還是能有獲利的機會。

以下為影音內容：

烏俄戰爭，從一開始沒想過會發生，但還是打了起來，開戰後迎來天然氣的價格飆漲，又引發了歐美國家近40年來最嚴重的通貨膨脹，隨後是美國聯準會的暴力升息，也還有英國的養老金風暴。

這一連串的風險事件，每一次都引發了劇烈的市場動盪，不論是存股族，或是短線投者人，在今年的操作難度上是非常之高，展望明年投資人都很關心，還會不會有其他意想不到的鬼故事發生。

剛好距離2023年也僅剩下一點點的時間了，趁這個機會，以下分享關於2023年，有哪一些可能還未爆發的市場未爆彈。

通脹持續

最有可能引發市場動盪的第一個頭號因素，就是通貨膨脹。

但通貨膨脹的最高點不是已經過了，聯準會主席鮑威爾也說通貨膨脹會緩慢的下滑，為何2023年還要關注通貨膨脹呢？

膨脹上半場結束了，可是下半場還沒結束；美國現任的財政部長葉倫就說：現階段美國經濟仍然脆弱，容易受到衝擊，衰退風險依然存在。盡可能的確保「黏性通脹」和「衰退」的情況不會發生。

黏性通脹是什麼意思？用最白話的意思解釋，就是市場對於通脹的預期會延續到下一個年度，也就是說，今年在非常高通膨的情況下，進入到了下一個年度，民眾可能就會預期通膨會死灰復燃，這樣的預期就會導致當年度更容易產生通膨的情況。

也就可以解釋，為何麼各國央行的發言人，都要盡可能打壓市場對於未來通膨的預期，就是因為市場的預期會出現自我實現的情況。

從上表格就可以發現，聯準會對於通膨的預期，像PCE通脹還有核心PC通脹，9月份跟12月份都出現一個非常明顯的差距（往上調整），這就說明在2023年度，通膨的回落，其實並沒有預期的這麼樂觀。

通膨攸關人性，人性又是最難預測的，因為沒有一個脈絡可循，就像兩性話題為何永遠是最熱門的，因為它是最難預測的。

通膨真的會回落嗎？這是明年首先要面對市場可能的黑天鵝事件，尤其市場走勢只要跟所有人預期的都不一樣，那估值一定就會很快的來進行反應。

利率持續

持續上述所說，假設通膨都不降，或是降的速度沒有預期來的這麼快，下一步就是利率的峰值再進一步往上調。

11月份的利率最高點來到了5％，高於8月份的，會出現這樣的上調，就是市場發生了跟預期所想的不一樣的情況。

市場再2023年可能會遇到，明年的峰值又繼續再往上走，也就代表全球央行會停留在高利率更長的一段時間，甚至不排除進一步地的調高利率。

12月8號摩根大通集團有出一份報告，當中對於2023年的情境來做一個假設，它認為2023年有80％的機率會走進衰退，不會衰退的機率只有20％，其中更有28％的機會利率會升到6％以上。

台股今年在這樣的升息環境下「跌慘慘」，如果2023年還持續升息，股市會怎麼發展，大家應該心裡都會有底了。

歐債危機2.0

如果利率繼續往上攀高，有一地區就要出事情了，也就是可能會引爆的歐債危機2.0，尤其歐盟國家當中，幾個財政體質比較弱的國家。

最主要背後推動這些歐盟國家，走向危機的烏俄戰爭；整個歐盟對於俄羅斯的原物料依賴度非常高，以2020數據來看歐盟從俄羅斯進口的煤炭比重就高達54％，原油29％，天然氣43％，比重這麼高的情況下，因戰爭不從俄羅斯進口，短時間內要找到替代的國家是非常困難的。

所以歐元區今年以來，通膨爆發的速度，甚至可以說是比美國還要更快。

烏俄戰爭現今來看也沒有要結束的樣子，只要狀況持續下去，歐元區國家就會一直處在高通膨的環境下，這些國家面對高通膨，只能用更強力的升息措施來應對，但強力措施一下，景氣也會跟著疲軟。

整個歐元區的PMI，最近幾個月都是低於50以下的，PMI低於50以下基本上就是一個衰退的跡象。

當這些國家面臨到衰退的時候，當地政府會不會採取寬鬆的激勵措施，只要這件事情發生了，就可有可能出現通貨膨脹進一步攀高的情形；這麼一來，演變成惡性通膨甚至歐債危機2.0的機會就非常高了。

全球股市有機會重回前高？

2023年不要說台股，全球股市要重回前高，困難度是蠻大的。

過去行情好的時候，一定是低率搭配寬鬆的貨幣政策，這兩個條件同時符合才有機率啟動一個比較明顯的大多頭。

沒有多頭也能賺錢

雖然2023年股市沒有具備大多頭的上漲條件，不過機會還是有的，不要忘記股是長期以來就是一個漲漲跌跌的循環，在長期股市看漲的環境下，每一次的下跌都是機會。

那怕是明年不具備上漲的條件情況下，只要在股市超跌的階段進場，其實都還是有一定的獲利空間，今年的第二季和第四季都各有機會（上圖綠色箭頭）。

不怕明年股市落在相對悲觀的環境下，只要能夠掌握機會，其實都還是能夠擠出獲利的，更重要的是不要離開市場，才有機會能等到未來的多頭，一離開市場那才是什麼都沒有了。

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