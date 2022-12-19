歐元區經濟展現韌性 歐股看法從保守轉向中性看待

根據Refinitiv資料，目前有292家道瓊歐洲600企業公布第三季獲利，59.6%優於預期，有328家企業公布第三季營收，78.7%優於預期，本周將有1家企業公布財報。接受Refinitiv的分析師們預估第三季整體企業獲利成長33.5%，以公用事業股獲利成長175.7%最高，其次為能源、工業，預估獲利成長169.9%、50.1%，原物料、房地產、金融將分別負成長11.6%、7.8%、7.7%；預估第三季整體企業營收成長27.4%中，以能源、房地產成長69.6%、37.5%領先。

富蘭克林證券投顧表示，隨歐元區經濟數據和企業財報展現出韌性、歐洲各國提供了大量財政支持，高盛預計4Q22至2Q23歐元區僅會萎縮0.7%，而非先前預估的萎縮1.1%，2023、2024年歐元區GDP則預估為-0.1%、1.4%。值得留意的是，儘管近期歐洲天然氣價格大跌，但高盛仍預計歐元區通膨需等到12月才會見頂，但隨商品通膨降溫，核心通膨可望在2023年底將降至3.1%，2024年底再降至2.2%，與此同時，歐洲央行(ECB)於12月升息2碼，升息幅度放緩，但總裁拉加德(Christine Lagarde)直言任何認為本次升息2碼是政策轉向者都是錯誤的，預計未來仍將以2碼速度持續升息，並預告將在2023年3月啟動量化緊縮(QT)，預計初期每月平均將縮表150億歐元，也顯示歐洲央行貨幣政策立場較市場預期的更為鷹派，高盛甚至認為歐洲央行可能在2023年6 月之後完全停止再投資。

在英國，英國央行(BoE)於12月升息2碼，但聲明稱英國的通膨壓力可能會維持更久，有必要維持強有力的貨幣政策，高盛預計後續將在2月再次升息2碼，並於3月、5月各升息1碼，終點利率4.5%，在財政政策上，英國秋季財政計畫預計未來5年將減支300億英鎊、加稅250億英鎊，此將有助解除市場疑慮，不過，英國預算辦公室(OBR)預計2023年GDP將萎縮 1.4%，明顯低於3月預估的成長1.8%。

在歐洲經濟表現優於預期下，高盛將道瓊歐洲600指數未來3、6、12個月目標價分別上修至390、410、450點，而英國股市未來3、6、12個月目標價也上修至6700、7000、7700點，此外，歐股在題材上也有部分亮點，首先，歐洲能源股的自由現金流量(FCF)收益率在各大類股中最高，而較高的FCF收益率也代表對利率變化的敏感性較低，其次，歐洲央行升息將有助改善銀行股財報表現，摩根士丹利便以評價低廉、獲利具彈性為由將歐洲銀行股的評等調升級至「增持」，此外，隨俄烏戰爭使歐洲各國擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多。

最後，由於經濟環境正從一個關注營收成長的週期過渡到關注獲利能力和淨利率水準的週期，然因企業獲利持續面臨原物料、勞動力、利率、監管、去全球化趨勢、ESG要求、稅收等成本上升的壓力，投資人應關注具有良好定價能力且能保持高水準淨利率的企業。