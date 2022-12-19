快訊

西南空域拉警報 邱國正親下令 南部新軍事要塞成形

學測國文／精熟古文15、這3篇更要留意 考前抓準熱議題延伸閱讀

驚險冠軍戰回顧：阿根廷PK戰勝法國 梅西的完美終章

富邦期貨：整體走勢較為壓抑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。（富邦期貨／提供）
散戶小台籌碼分析。（富邦期貨／提供）

上周五標普全球公布報告顯示，美國12月製造業、服務業及綜合採購經理人指數持續下探，且皆落入萎縮區；另外，紐約聯準行總裁威廉斯預測，明年終點利率可能超過12月利率點陣圖預測水準，舊金山聯準行總裁戴莉則表示，沒有任何一名決策官員預測明年會降息，市場擔憂聯準會的鷹派立場將導致經濟衰退無法避免，衝擊美股全面收低。

上周包括聯準會在內的歐美央行皆釋出未來將持續升息的訊息，市場擔憂今年以來累積大幅度升息的滯後效果將逐漸顯現，經濟成長大幅放緩以企業獲利衰退的風險升高，使得股市走勢受到壓抑，外資目前在台指期仍維持超過6千口淨多單；不過，在現貨市場持續逢高減碼，12月以來累計賣超逾200億，散戶小台多空比由空翻多，未平倉PUT/CALL Ratio跌落90%以下，整體走勢較為壓抑。

延伸閱讀

展望2023年第一季 美國景氣及企業獲利均面臨下行風險

產業復甦下波觀察點 將是農曆年後訂單是否增溫

錢進特別股 可攻可守

全球市場觀測站／新興債市 逢低布局

相關新聞

富邦期貨：整體走勢較為壓抑

上周五標普全球公布報告顯示，美國12月製造業、服務業及綜合採購經理人指數持續下探，且皆落入萎縮區；另外，紐約聯準行總裁威...

台指期 短線保守看待

台股上周五（16日）受美股四大指數齊跌下殺拖累，呈現開低震盪整理格局，盤中一路在14,500點上下游走，終場收在前波區間...

期貨商論壇／黃金期 短空長多

據聯準會最新經濟預測顯示，接下來到2023年底前，至少還會升息3碼的空間，而這段期間的美國失業率將會上升，且經濟成長幾乎...

期貨商論壇／中租期 後市樂觀

中租控股股份有限公司成立於2009年，為台灣最大租賃公司，提供以資產為基礎的融資服務、辦理機器設備租賃業務，並以租賃利息...

喬山、家登 認購喊衝

台股震盪劇烈，投資人可首選「今年營運優、明年展望佳」個股，逢低進場布局，這些個群走勢相對抗震，有機會躍居多頭領頭羊，投資...

全民權證／華新 挑中長天期

華新（1605）在年底集團作帳題材、外資聯手投信連四日買超、產業正向等利多加持下，股價強勢，站穩所有均線支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。