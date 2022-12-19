富邦期貨：整體走勢較為壓抑
上周五標普全球公布報告顯示，美國12月製造業、服務業及綜合採購經理人指數持續下探，且皆落入萎縮區；另外，紐約聯準行總裁威廉斯預測，明年終點利率可能超過12月利率點陣圖預測水準，舊金山聯準行總裁戴莉則表示，沒有任何一名決策官員預測明年會降息，市場擔憂聯準會的鷹派立場將導致經濟衰退無法避免，衝擊美股全面收低。
上周包括聯準會在內的歐美央行皆釋出未來將持續升息的訊息，市場擔憂今年以來累積大幅度升息的滯後效果將逐漸顯現，經濟成長大幅放緩以企業獲利衰退的風險升高，使得股市走勢受到壓抑，外資目前在台指期仍維持超過6千口淨多單；不過，在現貨市場持續逢高減碼，12月以來累計賣超逾200億，散戶小台多空比由空翻多，未平倉PUT/CALL Ratio跌落90%以下，整體走勢較為壓抑。
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