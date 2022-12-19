12/19【早晨財經速解讀】衰退賣壓來襲 華爾街裁員潮 阿根廷奪冠通膨卻爆表? 台股殖利率4.42%創10年新高

美國股市上周五（16日）一連三天下跌，投資人在聯準會（Fed）開會後，再度面臨升息可能更高更久以及美國經濟正步入衰退的交戰之中。有投資人認為，美股有點反應過度，本周既無足以打壓美股的數據，或許還有機會圖個聊勝於無的年終反彈行情。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股拚年終反彈行情 台積電ADR出現罕見折價

道瓊工業指數上周五下跌281點，標普500和那斯達克綜合指數各跌1%和1.1%。美股三大股數周線已連跌兩周，道瓊過去一周跌1.7%，標普500和那斯達克各跌2.1%和2.7%。

半導體股上周摔得更重，費城半導體指數上周五跌近1%，一周下來跌了3.1%；台積電ADR上周五跌1.7%，相較台北交易股票形成罕見0.5%的折價，周線下跌5.4%。

Fed對明年利率的預測比原先預期更高也更久，主席鮑爾仍維持鷹派論調；但Fed也預測美國經濟明年僅成長0.5%，形同預告縱使美國即將步入衰退，Fed仍將升息到底。

在投資人信心低迷之際，也有策略師認為，隨年終假期迫近，美股仍有機會回穩。12月尤其是下半月期間向來是美股表現最好的時期。12月迄今，標普500指數下跌約6%。

Truist Advisory Services共同投資長勒納說：「經過這波回落，市場依然感覺沉重。有人原本指望起碼年終會反彈，如今漸漸放棄這樣的指望。但這不代表不會有一點反彈。只不過，不論何種反彈都會比預期更弱。」B. Riley Wealth首席市場策略師霍根認為，美股年終仍將進入耶誕行情。Fed將明年最終利率預測升到5.1%並不意外，而市場仍持續認定明年底會轉而降息1碼。

接下來一周足以影響大盤的財報不多，周五將公布Fed偏好參考的美國11月個人消費支出（PCE）平減指數，摩根大通估計，核心PCE年增幅將由10月的5%減緩為4.6%。

北京疫情升溫下幾乎形同空城 殯儀館已不堪重負

根據媒體報導，儘管中國大陸已兩周未報告死亡病例，但到達北京殯儀館和火葬場的新冠陽性病例死亡人數正在上升。

在過去三年裡保護居民不受病毒感染的一系列嚴格措施此前在全國範圍內被突然取消後，中國大陸首都北京市正在遭遇最嚴重的一波新冠疫情。北京一家火葬場的工作人員告訴英國《金融時報》，周三一天之內他們至少火化了30具新冠染病死者。路透社報導稱，北京殯儀館已不堪重負。

隨著中國大陸上周起暫停報告新增新冠無症狀感染者數目，中國大陸疫情規模越發難以掌握。無症狀感染者通常占據感染總數的大部分。在此之前，中國大陸減少使用了國內一度無處不在的核酸測試點，同時提高了快篩試劑的使用，這也意味著官方數據變得幾乎毫無意義。

日圓今開盤走升 傳日銀政策可能轉變

日圓今天開盤走升，據共同社周六報導，日本首相岸田文雄將和下一任日本銀行（央行）總裁商討調整政策，讓2%的通膨目標較有彈性。現任日銀總裁黑田東彥任期將於明年3月屆滿。

日圓兌美元周一一度升值0.6%至135.79。

美股明年怎麼走？巴隆調查看漲10%

巴隆金融周刊（Barron's）的最新調查顯示，投資策略師預測，2023年美股將先蹲後跳，全年漲約10%。可布局於能源、金融和醫療保健等類股。這些策略師也預期，新興市場將有一波多頭走勢。

不過，今年獲得29%回報的避險基金經理人Bill Harnisch認為，他亮眼的投資表現主要歸功於15個月前對於通膨的準確預測。如果他對於通膨的預判再一次準確，那麼未來幾年美股可能沒有明確的方向。

Harnisch預料，持續的物價壓力將在2023年束縛聯準會（Fed）手腳，打消政策轉向的希望。他說，股市可能不時上漲，但當市場認識到利率在更長時間維持更高水平、獲利勢將回落以及股價遠稱不上便宜的現實，股市就會走低。

世足賽阿根廷PK踢倒法國

卡達世界盃足球賽冠軍賽上演峰迴路轉的一戰，兩軍3比3踢完正規加延長120分鐘，進入PK決勝，阿根廷以4：2 力克法國，取得也是相隔36年的冠軍。

梅西（Lionel Messi）五度參加世界盃足球賽，從還不滿19歲的年紀踢到如今35歲，在告別一戰終於率隊捧回大力神盃。