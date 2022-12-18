股海自由行／升息陰霾未散 個股輪動格局

今年最後一次的公開市場委員會（FOMC）會議落幕，美國聯準會一如預期升息2碼，升息基調偏向「鷹派」，對未來的升息路徑傾向「速度更慢、終點更高、時間更久」，主席鮑爾暗示到明年底前，聯準會對升息的態度不會放鬆，也就是明年聯準會政策調整充滿未定數，多數委員態度是且看且走。

從現在起，聯準會偏鷹的氛圍會持續到明年，令現階段金融市場投資氣氛轉趨膠著，股市行情進入區間震盪個股輪動的格局。

從這次聯準會升息，可觀察到幾個主要訊息：首先，鮑爾在記者會上表示，2023年不考慮降息，而且利率還會更高，惟他也表示明年的升息速度會減緩，又有「鷹中帶鴿」的味道。不過， 12月發布的利率點陣圖顯示明年聯準會的終點利率將升破5%，2023年維持升息的態勢下，市場預估明年利率高點可能在5~5.25%。

至於何時聯準會才會停止升息，可以確定的是，明年聯準會的政策立場就是讓美國經濟朝向「限制性利率水準」發展，聯準會將全力抑制通膨，確認通膨回落到2%，實際利率政策的調整，得視通膨、就業兩大數據變化且看且走。若未來景氣未衰退，失業率仍在4-5%以內，而通膨已回落至2%，那是萬幸，但機會似乎不大。但若通膨回落緩慢，聯準會也許會犧牲經濟成長目標與就業市場，這是金融市場最擔心的一幕。

美國貨幣政策現階段仍以抑制通膨為最優先，聯準會為全球央行之首，明年繼續升息的堅定立場，將會陸續傳導到歐洲、英國、加拿大以及亞洲的日本、南韓等主要國家央行，預估明年第1季全球金融市場仍籠罩在升息的大環境下。

今年以來美國升息幅度達17碼，是自1980年代以來美國出現最激進的升息循環。12月鮑爾在會後記者會上表明，2023年升息速度將不排除減緩到每次1碼，預估到明年第1季，全球金融市場對激進式升息陰霾將退散，聯準會升息議題不再是牽動股市最敏感的神經，2023年主導全球股市的關鍵，將重新回歸到總體景氣、產業循環與企業獲利表現的榮枯而定。

雖然許多投資人認為通膨已觸頂，且將在明年下滑，但FOMC與會官員認為通膨風險仍「偏向上行」，預估明年美國維持高利率，上半年通膨回落速度緩慢，加上企業持續去庫存，未來幾個月企業營收表現將受到壓抑，美股可能會面臨獲利預估調降，第1季美股表現震盪，連帶影響台股。

不過，台股在地緣政治特殊關係下，產業仍將持續受惠歐美去中化、中國去美化轉單效應，行情表現不會太差，只是明年大多數產業仍處於市場訊息多空交雜及景氣調整的拉鋸階段。

預估明年第1季整體大盤仍維持區間整理，全球股市傳統元月效應受到政策面及基本面交互影響下，投資人不必有過度期待，但亦勿須過度悲觀，預估台股大盤成交量不大，未來一季指數維持在14,500～15,500點區間震盪。

就產業面來看，短線仍看國內觀光及相關消費與生技醫藥族群，主要受惠於大陸即將解封的題材，股價較有表現機會；中長線來看，仍看好電子股中具成長趨勢題材的利基產業，包括自動化、電動車及綠能與電力供、儲等能源相關族群。

明年台股行情輪動題材多元，資金輪動快速，投資人若難以掌握個股買賣時點，建議可以把握台股指數型ETF商品，在未來一季台股行情處於盤整階段，啟動定期定額扣款計畫，進行中長期布局；若想掌握台股長線趨勢財，建議挑選以市值作為篩選成分股機制的台灣半導體相關ETF，作為長期存股的穩健標的。 （作者是新光投信董事長）