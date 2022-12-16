快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資賣超157.65億 賣超最多的竟是它

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為遠東新長纖事業部協理黃全億（左）、創新研發中心資深經理謝璁毅（右）。中央社
圖為遠東新長纖事業部協理黃全億（左）、創新研發中心資深經理謝璁毅（右）。中央社

台股今（16）日以14,528.55點作收，下跌205.58點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超157.59億元最多，外資賣超遠東新（1402）最多，單日賣超61,451張，賣超前十大個股中，金融股占3檔，另外，鴻海（2317）、台積電（2330）也都是外資提款標的。

台股早盤以14,554.21點開低，一度下滑至14,447.77點，權值股領跌，貨櫃股盤中翻紅，以萬海（2615）漲勢最強，盤中一度亮燈漲停，終場收78.8元，漲幅8.68%，長榮（2603）及陽明（2609）也收紅，終場指數大跌205.58點，三大法人合計賣超221.9億元，外資賣超157.59億元，投信賣超0.16億元，自營商賣超（合計）64.08億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是遠東新、永豐金（2890）、中信金（2891）、鴻海、元大台灣50反1（00632R）、國泰永續高股息、元大金（2885）、台玻（1802）、旺宏（2337）、大成鋼（2027）等；外資賣超遠東新61,451張，居賣超個股冠軍，其次是賣超永豐金，單日賣超45,495張，外資賣超第三大為中信金，單日賣超38,611張。

鴻海今日再回測百元關卡，終場收在100.5元，下跌1元，跌幅0.98%，外資賣超30,661張，投信買超6,746張，自營商賣超466張，合計三大法人賣超24,381張。

外資對晶圓代工雙雄買賣不同調，聯電（2303）獲外資買超，但台積電則是遭外資賣超，台積電今日開低，尾盤爆出15,675張成交量縮小跌勢，股價收在今日最高的471元，下跌9.5元，跌幅1.97%，外資賣超12,722張，投信買超531張，自營商賣超3,063張，合計三大法人人賣超15,254張。

外資 台積電

延伸閱讀

鴻海科技獎18位碩博士生獲獎 新增低軌衛星項目

歐美股市重挫 台股早盤跌逾250點失守14,500點、台積電跌14元

台積電ADR跌3% 較台北交易折價1% 費半重摔逾4%

投信連三買 台股量能增溫

相關新聞

台股下跌205.58點 三大法人賣超221.9億元

市場投資人對於Fed主席鮑爾強調目前並未考慮2023年開始降息感到失望，美股四大指數重挫，拖累台股今（16）日重挫200...

台股失守5日線 跌205點收14,528點、成交量近3,000億

台股今（16）日開低走低、量增價跌，加權指數失守短期均線與月線，盤面上，科技權值股一遍綠油油，惟資金流入航運族群，成交比...

快搶紅包！易飛網增資申購今開跑 抽中有望賺1萬

易飛網（2734）申請現金增資，今（16）日起開放申購，每股承銷價19元，以今日盤中股價30.8元計算，潛在報酬率逾六成...

存股族注意！0056成分股增加至50檔 今盤後生效 完整名單在這

富時羅素日前已先公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等審核結果，將在今（...

股匯雙殺！外資逆勢買超友達87,392張

台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，三大法人同步賣超，新台幣收30.71元，貶值8.5分，股...

外資賣超157.65億 賣超最多的竟是它

台股今（16）日以14,528.55點作收，下跌205.58點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超157.59億元最多，外資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。