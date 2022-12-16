外資賣超157.65億 賣超最多的竟是它

台股今（16）日以14,528.55點作收，下跌205.58點，三大法人同步賣超，尤以外資賣超157.59億元最多，外資賣超遠東新（1402）最多，單日賣超61,451張，賣超前十大個股中，金融股占3檔，另外，鴻海（2317）、台積電（2330）也都是外資提款標的。

台股早盤以14,554.21點開低，一度下滑至14,447.77點，權值股領跌，貨櫃股盤中翻紅，以萬海（2615）漲勢最強，盤中一度亮燈漲停，終場收78.8元，漲幅8.68%，長榮（2603）及陽明（2609）也收紅，終場指數大跌205.58點，三大法人合計賣超221.9億元，外資賣超157.59億元，投信賣超0.16億元，自營商賣超（合計）64.08億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是遠東新、永豐金（2890）、中信金（2891）、鴻海、元大台灣50反1（00632R）、國泰永續高股息、元大金（2885）、台玻（1802）、旺宏（2337）、大成鋼（2027）等；外資賣超遠東新61,451張，居賣超個股冠軍，其次是賣超永豐金，單日賣超45,495張，外資賣超第三大為中信金，單日賣超38,611張。

鴻海今日再回測百元關卡，終場收在100.5元，下跌1元，跌幅0.98%，外資賣超30,661張，投信買超6,746張，自營商賣超466張，合計三大法人賣超24,381張。

外資對晶圓代工雙雄買賣不同調，聯電（2303）獲外資買超，但台積電則是遭外資賣超，台積電今日開低，尾盤爆出15,675張成交量縮小跌勢，股價收在今日最高的471元，下跌9.5元，跌幅1.97%，外資賣超12,722張，投信買超531張，自營商賣超3,063張，合計三大法人人賣超15,254張。