台股跌破月線 短線內資主導下中小型股做夢題材熱

受聯準會明年不降息、經濟衰退疑慮等影響，美股失利，台股也受拖累，今（16）日以14,528.55點作收，下跌205.58點，跌幅1.4%，失守5日線及月線，法人認為，接近年底假期，外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦具做夢題材的中小型股。

台股今日大跌205.58點，由於富時羅素成分股調整影響，單日成交金額擴大，下半周台股表現無力，周線再度收黑，本周下跌176.88點，周線跌幅1.2%，平均日均量2,079.24億元，三大法人中，僅投信力挺，本周續買12.62億元，連續買超周數來到第26週。

外資與自營商持續站在賣方，自營商第6周調節台股116.83億元，外資則連2周站在賣方，本周賣超185.87億元，本周三大法人合計賣超290.08億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，過去一個月市場沉浸在放緩升息的樂觀氣氛，不過在今年最後一次FOMC會議後，聯準會釋出對於通膨謹慎、2023年不降息等訊息，再讓投資人面對通膨抗戰的政策現實，台股受到美股回檔影響走跌，2024年至2025年點陣圖的離散程度，凸顯未來經濟及政策前景的不確定性增高，由於放緩升息對於金融市場的利多預期已逐漸反映，進入2023年市場焦點將轉向經濟可能衰退及企業獲利修正等影響。

廖炳焜表示，比起今年台股的波動來自於聯準會資金緊縮加速加，引發的估值修正，未來市場更重視終端利率水準及限制性立場將會持續多久，及後續經濟是否出現軟著陸、企業獲利是否衰退等，考量全球景氣下行風險，國內經濟成長動能跟著降溫，央行最新公布下修2022年GDP預測至2.91％，對2023年GDP預測為2.53%。

廖炳焜說明，由於市場開始反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，一反前幾周的樂觀態勢，本周權值股明顯遭到提款，指數跌破月線，預期下周月線攻防戰將持續進行，但目前接近年底假期，外資陸續放假，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦具做夢題材的中小型股。

整體而言，廖炳焜認為，美國利率干擾暫告段落，因接下來將面對高通膨、偏高利率、低成長的環境，美股走勢將持續震盪，台股在短線漲多及兔年農曆年較早之下，可能引發市場落袋為安心態提前發酵，指數預料以高檔整理機率大，並且持續視美股臉色，特別是費城半導體指數及那斯達克指數至關重要，另一方面，新台幣匯率也將是台股觀察重點。