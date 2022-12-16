股匯雙殺！外資逆勢買超友達87,392張
台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，三大法人同步賣超，新台幣收30.71元，貶值8.5分，股匯雙殺，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超高達157.65億元，統計外資買賣超個股發現，獲得外資逆勢買超的前十大個股中，電子股及傳產股各占5檔，買超冠軍為友達（2409），獲外資買超87,392張。
外資今日買超前十大個股依序是友達、中鋼（2002）、陽明（2609）、台泥（1101）、亞泥（1102）、光寶科（2301）、聯電（2303）、中鴻（2014）、英業達（2356）、仁寶（2324）等；買超前十大中，傳產股占5檔，包括鋼鐵、水泥各占2檔，還有1檔貨櫃股。
外資今日買超友達87,892張居冠，買超第二大為中鋼，外資單日買超51,468張，買超第三大為陽明，外資買超41,718張。
聯電今日最後一盤爆量，股價翻紅作收，收在44.3元，上漲0.05元，漲幅0.11%，外資買超16,153張，但投信賣超15,429張，自營商賣超420張，合計三大法人買超304張；在貨櫃股部分，買超陽明之外，長榮（2603）及萬海（2615）也都獲得外資買超。
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