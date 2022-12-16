快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

股匯雙殺！外資逆勢買超友達87,392張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影
台股示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，三大法人同步賣超，新台幣收30.71元，貶值8.5分，股匯雙殺，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超高達157.65億元，統計外資買賣超個股發現，獲得外資逆勢買超的前十大個股中，電子股及傳產股各占5檔，買超冠軍為友達（2409），獲外資買超87,392張。

外資今日買超前十大個股依序是友達、中鋼（2002）、陽明（2609）、台泥（1101）、亞泥（1102）、光寶科（2301）、聯電（2303）、中鴻（2014）、英業達（2356）、仁寶（2324）等；買超前十大中，傳產股占5檔，包括鋼鐵、水泥各占2檔，還有1檔貨櫃股。

外資今日買超友達87,892張居冠，買超第二大為中鋼，外資單日買超51,468張，買超第三大為陽明，外資買超41,718張。

聯電今日最後一盤爆量，股價翻紅作收，收在44.3元，上漲0.05元，漲幅0.11%，外資買超16,153張，但投信賣超15,429張，自營商賣超420張，合計三大法人買超304張；在貨櫃股部分，買超陽明之外，長榮（2603）及萬海（2615）也都獲得外資買超。

外資 三大法人 友達

延伸閱讀

聯電榮獲CDP全球半導體唯一雙A級企業 氣候變遷及水安全皆獲最高評級

台積、聯電 權證挑逾三個月

陽明 不排除實施庫藏股

友達彭雙浪：面板業已到谷底 明年敲定美國建廠計劃

相關新聞

台股下跌205.58點 三大法人賣超221.9億元

市場投資人對於Fed主席鮑爾強調目前並未考慮2023年開始降息感到失望，美股四大指數重挫，拖累台股今（16）日重挫200...

台股失守5日線 跌205點收14,528點、成交量近3,000億

台股今（16）日開低走低、量增價跌，加權指數失守短期均線與月線，盤面上，科技權值股一遍綠油油，惟資金流入航運族群，成交比...

快搶紅包！易飛網增資申購今開跑 抽中有望賺1萬

易飛網（2734）申請現金增資，今（16）日起開放申購，每股承銷價19元，以今日盤中股價30.8元計算，潛在報酬率逾六成...

存股族注意！0056成分股增加至50檔 今盤後生效 完整名單在這

富時羅素日前已先公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等審核結果，將在今（...

股匯雙殺！外資逆勢買超友達87,392張

台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，三大法人同步賣超，新台幣收30.71元，貶值8.5分，股...

煩惱要押哪一隊贏冠軍？ 4檔「世足概念股」曝光 ：不如直接當股東

12月18日台灣時間22:30即將迎來世足賽（FIFA World Cup）冠軍戰，許多人與朋友會搭配美食和啤酒一起觀賞外，也會購買運動彩券增加看球的「刺激感」，但與其要押對寶才有可能賺到錢，不如直接投資與世足賽相關的股票。 YouTube《投資好朋友 BOS價值投資》就分享美股當中4檔與世足賽相關的股票，稱之它們為「世足概念股」，分別有NIKE（NKE）、安海斯-布希英博集團（BUD）、百勝集團（YUM）、以及福斯體育（FOXA與FOX）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。