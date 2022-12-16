永豐智能車供應鏈成分股將調整 刪除裕隆等八檔

永豐臺灣智能車供應鏈ETF(00901)追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，將進行半年度調整，成分股維持50檔不變，刪除裕隆、台光電等八檔，新增東陽、和大、華新等八檔，新增標的涵蓋汽車零組件、充電相關、車用鏡頭等相關供應鏈，將於16日盤後生效。

永豐投信表示，「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」變動正式生效後，00901將依最新成分股名單進行調整。

「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」由台灣指數公司編制，鎖定智能車用電子與綠能關鍵產業，依流動性、獲利指標篩選後，精選50檔成份股，充分掌握台灣智能車相關供應鏈股票之投資表現，每年二次進行成份股審核，12月為半年度定審。

此次成分股調整，共刪除裕隆、中華、台光電、群創、聯合再生、致伸、祥碩、台表科等八檔，同時新加入東陽、和大、華新、中鋼、正崴、玉晶光、創意、台半等八檔。

永豐臺灣智能車供應鏈ETF經理人林永祥表示，台灣是全球電動車的關鍵供應鏈之一，而00901追蹤的「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，能高度反映台灣智能車4C供應鏈變化與優勢，尤其在全球綠能意識抬頭，「淨零碳排」已成國際趨勢下，各國政府紛紛祭出禁售法規、補助購車等政策，展現對電動車產業的大力支持，也帶動電動車在全球滲透率快速攀升，台廠相關供應鏈如：車用電池、汽車零組件、車用晶片、充電相關設備等，營運自然備受激勵。

林永祥說，根據TrendForce 10月報告指出，預估2025年全球電動車新車銷售量將達到3820萬輛，占全球汽車銷售約40％，而且不僅新廠投入，傳統車廠也在積極轉型，欲大啖電動車市場，帶來車用電子零組件的巨大商機，台灣相關供應鏈公司的未來成長性更不容小覷，十分適合投資人作為長期投資標的。