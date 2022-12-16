台股下跌205.58點 三大法人賣超221.9億元

12月18日台灣時間22:30即將迎來世足賽（FIFA World Cup）冠軍戰，許多人與朋友會搭配美食和啤酒一起觀賞外，也會購買運動彩券增加看球的「刺激感」，但與其要押對寶才有可能賺到錢，不如直接投資與世足賽相關的股票。 YouTube《投資好朋友 BOS價值投資》就分享美股當中4檔與世足賽相關的股票，稱之它們為「世足概念股」，分別有NIKE（NKE）、安海斯-布希英博集團（BUD）、百勝集團（YUM）、以及福斯體育（FOXA與FOX）。

2022-12-16 10:17