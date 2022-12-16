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台股下跌205.58點 三大法人賣超221.9億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者陳正興攝影
台股示意圖。報系資料照／記者陳正興攝影

市場投資人對於Fed主席鮑爾強調目前並未考慮2023年開始降息感到失望，美股四大指數重挫，拖累台股今（16）日重挫200逾點，終場收在14,528.55點，下跌205.58點，成交量2,974.88億元；三大法人賣超221.9億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.65億元，投信賣超0.16億元，自營商賣超（合計）64.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超32.14億元，自營商（避險）賣超31.94億元。

今權值股幾乎皆領跌，個股下跌家數超過1,300家。聯發科（2454）股價續弱收660元，跌幅約3%，但聯電（2303）最後5分鐘爆出近3萬張成交量，一舉推升股價翻紅作收。航運股中貨櫃三雄向上衝高，萬海（2615）漲幅逾8%，長榮（2603）、陽明（2609）漲幅3~4%。生技股表現強勢，松瑞藥（4167）、台耀（4746）漲停，健亞（4130）、益得（6461）大漲8~9%，大盤指數收在14,528.55點，跌幅1.4%。

自營商 三大法人

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