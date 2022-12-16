神祕買盤敲進 聯電最後一盤近3萬張成交、股價翻紅
台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，尾盤跌幅略有縮小，最後一盤買盤敲進晶圓代工雙雄，尤其是聯電（2303）最後5分鐘爆出近3萬張成交量，一舉推升股價翻紅作收，另外，台積電（2330）也爆出15,675張成交量，股價拉至今日高點471元收盤。
聯電早盤以43.15元開出，下跌1.1元，一度下滑至42.95元，下跌1.3元，最後一盤則是爆出29,875張的成交量，推升股價翻紅，一舉拉升0.4元，終場收在44.3元，上漲0.05元，漲幅0.11%。
台積電早盤以466.5元開低後一度下滑至465.5元，下跌15元，最後一盤爆出15,675張成交量，拉升3元股價，終場收在今日高點471元，下跌9.5元，跌幅1.97%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言