神祕買盤敲進 聯電最後一盤近3萬張成交、股價翻紅

台股今（16）日收跌205.58點，以14,528.55點作收，尾盤跌幅略有縮小，最後一盤買盤敲進晶圓代工雙雄，尤其是聯電（2303）最後5分鐘爆出近3萬張成交量，一舉推升股價翻紅作收，另外，台積電（2330）也爆出15,675張成交量，股價拉至今日高點471元收盤。

聯電早盤以43.15元開出，下跌1.1元，一度下滑至42.95元，下跌1.3元，最後一盤則是爆出29,875張的成交量，推升股價翻紅，一舉拉升0.4元，終場收在44.3元，上漲0.05元，漲幅0.11%。

台積電早盤以466.5元開低後一度下滑至465.5元，下跌15元，最後一盤爆出15,675張成交量，拉升3元股價，終場收在今日高點471元，下跌9.5元，跌幅1.97%。