台股失守5日線 跌205點收14,528點、成交量近3,000億

台股今（16）日開低走低、量增價跌，加權指數失守短期均線與月線，盤面上，科技權值股一遍綠油油，惟資金流入航運族群，成交比重高達15%，生技醫療族群也持續受到資金青睞；加權指數終場下跌205.58點，收14,528.55點，成交量2,974.88億元。

中信投顧指出，台股現階段多空雙方對於持股調整仍採偏多思維，預期在美股反彈中繼整理結構未遭明顯破壞的情況下，仍有望維持高姿態緩步向上推進。操作上建議維持短打搭配指標低檔，選股上不妨著重車用、NB/PC零組件及生技題材股為主，後續觀盤重點可留意美股能否止跌反彈、月線支撐和台幣匯率轉升。

台積電（2330）今日表現疲弱，終場下挫9.5元，收471元，跌幅近2%；聯發科（2454）也重跌21元，跌幅落在3%以上，聯電（2303），台達電（2308）雙雙收跌1%，惟鴻海（2317），力積電相對有撐，股價跌幅落在1%以內。

航運族群中，貨櫃三雄之中的萬海（2615）強勢表態，今日收盤上漲8%，盤中股價最高來到近三個月高點79.7元，日K拉出一根長紅棒，留上影線；中航（2612），台驊投控（2636）雙雙收下半根漲停板，長榮（2603），陽明（2609）收漲4%以上，另外還有榮運（2607），四維航（5608），慧洋-KY（2637），終場上漲1～3%作收。

上市生技醫療族群中，台耀（4746）以近年高點74.3元攻上漲停板，日K拉出一根長紅棒，留下影線，KD指標出現黃金交叉之勢，股價表現可期；中化生（1762），南光（1752），杏輝（1734）等股則上漲1～5%不等。

櫃買生技醫療族群中，松瑞藥（4167），強生（4747）分別以26.45元和44.95元亮燈漲停，松瑞藥股價更刷新近年新高；益得（6461）則以近9%漲幅緊追在後，另外還有健亞（4130），益安（6499）收漲5～7%，慧智（6615），泰博（4736），台康生技（6589）等股也持續在平盤之上表態。