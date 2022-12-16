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快搶紅包！易飛網增資申購今開跑 抽中有望賺1萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
易飛網（2734）申請現金增資，今（16）日起開放申購，每股承銷價19元。易飛網提供
易飛網（2734）申請現金增資，今（16）日起開放申購，每股承銷價19元。易飛網提供

易飛網（2734）申請現金增資，今（16）日起開放申購，每股承銷價19元，以今日盤中股價30.8元計算，潛在報酬率逾六成，抽中有望賺萬元大紅包。易飛網本次申購將在22日進行抽籤，12月30日進行撥券。

旅行社股近期成為資金關注焦點，市場主要看好，2023年春節落在1月下旬，農曆春節連假長達十天，加上228連續假期、3月的賞櫻旺季等，整體境外觀光需求可望在明年第1季復甦。

從整體市場來看，在2019年疫情前，每月出國人數約在100萬人次以上，2019年出國人數為1,710萬人次，受疫情期間政策限制，自2020年3月後呈現大幅衰退，2020年來出國人數為233萬人次、2021年來出國人數為36萬人次。在政府國境開放後，10月開始出入境人數皆明顯成長。

有關明年的策略布局，易飛網表示，將針對原有的機票優勢加強推廣，隨著疫後旅遊型態的轉變，自由行比例迅速提升，其中又以日韓及東南亞最多，易飛網今年第3季已接連推出一系列限時搶購活動，接續還會有更多特惠活動。同時，也積極擴展國外團體旅遊，以最受國人喜愛的日韓為例，目前正陸續推出明年春季賞花行程。

易飛網指出，目前過年商品無需請假的出發日期皆已完售，特別針對越南峴港加碼推出除夕及初四出發的過年出遊團，而其他出發日期則已銷售近九成，僅剩零星名額。

國內旅遊的部分，易飛網則深耕離島旅遊，獨家總代理的南北之星快輪，明年船期航班現已開售，方便預計朝聖馬祖藍眼淚的旅人提前規劃，而華信假期明年第1季的商品特惠也已開跑，搭配易飛網雙12活動，澎湖、金門及花東2天1夜自由行最低2,999元起。

疫情 春節 自由行

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