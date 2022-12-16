存股族注意！0056成分股增加至50檔 今盤後生效 完整名單在這

富時羅素日前已先公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數等審核結果，將在今（16）日盤後生效，其中以臺灣高股息指數保留24檔成分股，因此將新增26檔，刪除5檔，成分股由30檔增至50檔；相關成分股調整，可能影響台股尾盤表現出現震盪。

元大高股息（0056）追蹤臺灣高股息指數，是這次的調整中，變動最大者，成分股大增20檔至50檔，產業涵蓋數也由原本的9個增至15個，今日盤後成分股調整生效，元大高股息也將依據最新成分股進行調整。

根據富時羅素公布各指數成分股名單，臺灣高股息指數新增26檔成分股包括日月光投控（3711）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成（2474）、中信金（2891）、台光電（2383）、遠東新（1402）、台塑（1301）、興富發（2542）、鴻海（2317）、京城（2524）、景碩（3189）、旺宏（2337）、南亞（1303）、南電（8046）、力成（6239）、瑞昱（2379）、潤泰全（2915）、永豐金（2890）、大成鋼（2027）、台玻（1802）、同欣電（6271）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、元大金（2885）、臻鼎-KY（4958）。

刪除5檔成分股為中鋼（2002）、中鴻（2014）、超豐（2441）、台泥（1101）、陽明（2609）等。

另外，臺灣50指數新增遠東新，刪除友達（2409）；臺灣中型100指數新增奇鋐、友達、中石化（1314），刪除遠東新、超豐、裕日車（2227）；臺灣資訊科技指數新增奇鋐，刪除超豐；臺灣發達指數新增中石化，刪除裕日車。