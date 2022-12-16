歐美股市重挫 台股早盤跌逾250點失守14,500點、台積電跌14元

台股今(15)日開盤下跌179.92點，開盤指數14,554.21點，早盤跌逾200點，最低一度至14,460點；台積電（2330）開盤下跌14元，開盤價466.5元。

群益投顧說，FOMC後成交量仍只2千億以下，不排除外資放聖誕節效應提前，指數估量縮震盪，上檔空間將受限。櫃買持續守住月線，可以期待年底作帳的個股行情。操作上，資金通常著墨在同族群齊漲的題材，可聚焦在政策概念、解封受惠的延伸。

周四(15日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌764.13點、跌幅2.25%，那斯達克指數下跌3.23%，標準500指數下跌2.49%，費半指數下跌4.17%。

第一金投顧表示，歐洲央行(ECB)宣布三大政策利率調升2碼，指標存款利率由1.5%調升至2.0%，符合市場預期；此外，ECB也宣布將從明年3月開始縮表，預計至第2季末單月縮表幅度為150億歐元，ECB政策聲明表示，委員會判斷利率需要穩定且大幅的調升至足夠緊縮的水準。

ECB總裁Christine Lagarde表示，在利率方面需要做的比市場預期的更多，ECB不會退縮也不會轉向。根據現有資訊，下次會議升息幅度將是2碼，隨後兩次會議也都可能升息2碼。

英國央行宣布升息2碼，政策利率由3.0%調升至3.5%，符合市場預期，9位官員當中有6位支持本次決策、2位認為不應升息、1位認為應升息3碼。

美國截至12月10日當周初領失業救濟金人數為21.1萬人，低於市場預期的23.2萬人，也低於前一周的23.1萬人；截至12月3日當周續領失業救濟金人數為167.1萬人，低於市場預期的167.4萬人，但略高於前一周的167.0萬人，續領失業救濟金人數創2月初以來最高。

整體來看，就業市場緩步降溫，但請領失業救濟金人數依舊位於歷史低檔，聯準會制訂貨幣政策的關鍵仍取決於通膨，無須擔憂就業市場的表現。

三大法人周四集中市場合計賣超25.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超11.7億元，投信買超3.4億元，自營商(自行買賣)賣超4.5億元，自營商(避險)賣超12.4億元。

統一期貨說，外資周四期貨部分增加772口，淨多單5,572口，十大特定法人買進4,755口。週選支撐與壓力區落在14,000至15,000點，P/C Ratio降至0.94，整體籌碼中性看待。