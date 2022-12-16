存股新選擇 台股等權重ETF涵蓋全部龍頭股

近三年來，國人對台股ETF的投資青睞度日益增加，整體規模持續增胖且成長率達近4.57%。兆豐投信觀察到這波台股ETF投資趨勢，為了提供台灣市場更創新的存股理財術，首創發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金，募集期間為今年12月26日至明年1月3日，對存股族投資人來說，只需規劃15,000元，即可一次掌握各產業龍頭股全包式題材。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊表示，這檔ETF著重篩選出各產業龍頭股，再透過等權重定期調整發掘相對低價，也就是逢低買入價值股、逢高賣出漲多的股票，定期達成再投資平衡，有助分散資產配置的風險，也可望提升資產報酬與維持股利的空間。

舉例來說，臺灣證交所上市29個產業分類股當中，各類產業都有老牌或營運表現優異的公司，這些龍頭股配發股利的紀錄良好，甚至有連續配發股利的紀錄，像是水泥類股中的台泥（1101）、食品類股中的統一、塑膠類股中的南亞等公司，皆已連續配發股利至少39年，若由配息狀況良好的各產業龍頭股組成的指數，可望有效提高殖利率的空間。

根據近年資料統計，由產業龍頭成分股組成的等權重指數，股利表現超過大盤，像是特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，過去五個年度平均值超過5%，表現超過台股加權指數，相對適合存股族投資人長期投資持有，對整體資產配置表現也有加分效果。

觀察台股ETF多為市值加權型ETF，但市值加權型ETF多數會重壓單一產業或個股，相對難達到風險分散目標，然而若只有投資成長股，雖可望掌握股價上漲空間，亦可能面臨股利與殖利率較少的機會。

等權重型ETF的設計，就是有助分散風險、均衡布局，如遇到個別產業在景氣修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股，有效分散產業波動，比起市值加權指數更多元化，減少承擔個股或產業風險的機率，可趁勢首選兆豐投信設計發行的產業龍頭股全包式ETF─兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金，為投資人的資產組合長期增添股利率機會。