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12月19日起 盤中零股撮合間隔時間縮短至1分鐘

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所致力於推動盤中零股交易制度，讓投資人能夠參與台灣資本市場，共享經濟成果的果實，以達成金管會普惠金融的政策目標，為提升盤中零股成交機會及兼顧投資人審慎思考時間，證交所將在2022年12月19日調整盤中零股撮合間隔時間，由現行的3分鐘縮短至1分鐘。

證交所表示，盤中零股交易相關精進措施，屬金管會資本市場藍圖重要推動項目，這次縮短盤中零股撮合間隔時間，證交所將密切觀察實施後的成效，並傾聽市場參與者的意見，持續精進盤中零股交易制度，以增進資本市場整體效率。

證交所提醒市場投資人，零股交易及定期定額雖是長期投資的好工具，然並非獲利的保證，交易金融商品前仍須了解其相關風險，才能用小錢投資儲蓄美好未來。

零股 證交所

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