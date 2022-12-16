煩惱要押哪一隊贏冠軍？ 4檔「世足概念股」曝光 ：不如直接當股東

12月18日台灣時間22:30即將迎來世足賽（FIFA World Cup）冠軍戰，許多人與朋友會搭配美食和啤酒一起觀賞外，也會購買運動彩券增加看球的「刺激感」，但與其要押對寶才有可能賺到錢，不如直接投資與世足賽相關的股票。

YouTube《投資好朋友 BOS價值投資》就分享美股當中4檔與世足賽相關的股票，稱之它們為「世足概念股」，分別有NIKE（NKE）、安海斯-布希英博集團（BUD）、百勝集團（YUM）、以及福斯體育（FOXA與FOX）。

以下為影音內容：

許多人看足球的時候，都會想要支持喜歡的隊伍，去買該隊球衣，甚至買運動彩券，或者找一間擁有大螢幕的餐廳來大聲加油，每一個人參與4年一次的足球盛事，方式都不一樣。

但是變成世足賽相關的品牌股東，這也是一種參與的方式，且這時侯挑到體質好的公司，也不用去賭哪一個球隊會贏球，就有被動收入穩穩錢就進到自己口袋。

在看比賽的時候，除了場邊那些贊助的LOGO之外，還有許多的產業會因為這4年一次的球賽受惠，網路上有人稱這為「世足概念股」，以下就介紹幾檔美股當中與世足相關的品牌。

NIKE

NIKE今年贊助了13支的國家隊球衣，遙遙領先愛迪達（adidas）的7支，締造了歷年來領先愛迪達最大的差距。

NIKE是世界上最大的運動鞋還有運動服飾提供商，曾經榮登國際知名研究機構Brand Finance「全球最有價值50大服飾品牌」，除了品牌的優勢本身就是NIKE的護城河外，另外的護城河就是NIKE擁有廣大的專利數量，目前總共申請了12000多項專利。

NIKE在美股中的代碼是NKE，看到財報EPS在2018年跟2020年都有下滑，但是把時間拉長來看，三年跟五年的成長大概有14.78％與8.42％。

股息的部分有逐年成長，年成長率平均有11.36％，唯一需要觀察的地方，目前NIKE的收益成長速度是低於股息的成長，長久下來會不會影響後續股息發送，這個世可以持續觀察的地方。

目前NIKE的本益比是在30.58左右，也被市場認為是昂貴的價格，NIKE也在今年因為庫存過高，必須要打折扣戰才可以出清商品，這些庫存暴增、利潤壓縮的挑戰都是NIKE所面臨的難題。

安海斯-布希英博集團

大家看世足賽的時候，通常都會點上一杯清涼的啤酒，現在餐廳都主打有大螢幕，搭配美食和啤酒，一起幫支持的球隊大聲加油。

而這次卡達世足賽，主要的酒類贊助商就是百威啤酒，那背後的公司就是美國的安海斯-布希英博集團，美股代碼為BUD。

安海斯-布希是全球啤酒產量最大的製造商，2008年與比利時的英博集團合併成為安海斯-布希英博集團，在全球有將近30％的市佔率，旗下的百威啤酒這次還推出了8款世界盃的國家主題包裝。

安海斯-布希英博集團最主要的營運方針，就是持續購買、整併多國啤酒商和品牌，藉由擴大集團的規模來增加銷售品項，最終成為市佔率第一的領導者地位。

不過BUD的財報EPS非常不穩定，甚至呈現下滑的趨勢，在過去1年與三年的平均EPS都是負成長，但是拉長遠來看，5年的平均有稍微成長了0.81％。

股息雖然BUD至少有十年的配息紀錄，但是股息並沒有逐年成長，甚至每一年還遞減34.94％，再加上BUD的年度殖利率是0.64％左右，是遠低於同業上市公司的。

而近幾年的BUD也面臨疫情的衝擊，商品與運輸成本的上升，對利潤帶來負面的影響，另尋成長管道的BUD能不能突破逆境，就待未來持續觀察了。

百勝集團

啤酒以外還要搭配美食，那就不得不提全球知名的百勝集團，在全球150多個國家、地區，擁有5萬多個餐廳，旗下有肯德基、必勝客和Taco Bell，提供大家在看球賽的時候，滿足要吃炸雞、Pizza、墨西哥捲餅和漢堡的慾望。

百勝集團美股代碼為YUM，受到疫情影響EPS在2020年有明顯下滑，但是時間拉長看，過長三年的EPS平均成長了12.26％。

看到股息至少十年都有持續配息的YUM，股息成長了11.57％，但年度殖利率大概只有1.8％，是有點偏低，股息再成長但盈利卻在放緩。

儘管2020年受到疫情衝擊，導致必勝客的經銷商傳出破產，但是今年集團公佈的財報卻顯示，第三季YUM表現是高於市場預期，其中又以Taco Bell跟肯德基的成長，最為亮眼。

福斯體育

世足賽其實沒有食物跟啤酒都可以，但唯一缺少這個就一定看不了，那就是電視頻道的轉播了。

此次卡達世足賽，在美國的轉播權之一就是福斯體育，背後的公司就是福斯公司，股票代碼為FOXA與FOX。

在2019年迪士尼收購了21世紀福斯公司的娛樂部門，21世紀福斯便將其餘部門拆分成立福斯公司，主要在製作與發行新聞、體育與娛樂相關的新聞；福斯目前超過三分之二的廣告收入，都是來自直播、體育還有新聞。

看到財報EPS沒有很穩定，時間拉長來看五年的EPS平均是負0.88％，看到股息近幾年有穩定成長，成長率為27.79％，只是福斯的年殖利率為1.6％上下而已。

且福斯配息還不到五年，未來能不能夠持續下去，也是有待觀察的。

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