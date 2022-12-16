快訊

12/16【早晨財經速解讀】道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這輪會破底嗎？

決戰星期天！阿根廷隊「梅西迷弟們」的奪冠青春夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12/16【早晨財經速解讀】崩了!道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這一輪回調會破底嗎?擔心衰退or通膨?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周四（15日）全面收黑，紐約三大指數均寫下數周來單日最大跌幅，科技股摔得更重，因聯準會Fed）暗示將在更長時間內維持利率在更高的水準，澆熄了明年鴿派轉向的希望，並加深經濟衰退的擔憂。

道瓊工業指數重挫764.13點，跌幅2.25%，至33,202.22點；標普500指數大跌99.57點，跌幅2.49%，收在3,895.75點；那斯達克綜合指數急墜360.36點，或3.23%，報10,810.53點，三大指數均改寫11月9日以來最低收盤價位。

費城半導體指數重摔115.86點，跌幅4.2%，至2,661.41點。

Fed周三一如預期升息2碼（50個基點），較先前連續四次升息3碼的步伐有所趨緩，但Fed主席鮑爾告誡，近期的通脹跡象，不足以讓Fed相信這場戰役已取得勝利。

Fed預計將在明年繼續升息，至5%以上，為2007年經濟急劇下滑以來從未見過的水準。

Qontigo公司應用研究全球負責人Melissa Brown說：「這不僅僅是他們的做法，而是他們的說法，他們無疑仍擔心通膨，這不會是升息的終點。」

他另指出：「在我們開始看到更多數據之前，可能是企業財報，也可能是下次通膨數據，或是Fed明年的聲明，真的很難預見什麼會讓事情發生逆轉。」

英國央行和歐洲央行（ECB）周四也紛紛表示，升息循環將持續較長時間，加深全球經濟衰退的擔憂。大多數主要央行都宣布升息，以控制通膨。

美股自10月中旬觸及今年低點以來，掀起一波反彈，因通脹顯露降溫跡象，激起市場的樂觀情緒，以為Fed升息可能即將結束。但隨後憂喜參半的經濟數據和Fed表現的堅定立場，提高經濟衰退的可能性，讓這波漲勢消退。

貨幣市場目前預計，Fed明年至少還會兩次升息1碼，利率將在年中達到約4.9%的峰值，然後在年底降至4.4%左右。

投資人也評估了最新的經濟數據。美國11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，反映出美國民眾的商品需求已局部放緩；但上周首度請領失業救濟金人數銳減，降至9月底來新低，勞動市場依舊吃緊，需要鬆動才有助緩解通膨。

標普500指數11個主要類股全軍覆沒，通訊服務類股和科技類股下跌近4%，表現最差。

蘋果、Google母公司字母、Meta都跌逾4%。反倒是特斯拉小漲0.5%。

輝達（Nvidia）跌4.09%，此前匯豐全球研究部給予這檔股票「減持」評級。

Netflix急挫8.63%，因有報導稱，該公司將允許廣告商在平台未能實現收視率目標後撤回資金。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

經濟衰退 Fed 指數 通膨 美國 標普 半導體 聯準會

延伸閱讀

「美國偷不走台積電」CNN報導點出台灣因為低薪所以致勝

全家（5903）兩成股份換主人…龍邦怎反擊？ 專家歪樓：產品改名

國泰金史上最大現金增資明開放申購 中獎現賺1.1萬元

金融股明年能配息？ 專家：第一金（2892）和這兩家獲利幾乎零衰退

相關新聞

12/16【早晨財經速解讀】崩了!道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這一輪回調會破底嗎?擔心衰退or通膨?

美國股市周四（15日）全面收黑，紐約三大指數均寫下數周來單日最大跌幅，科技股摔得更重，因聯準會（Fed）暗示將在更長時間內維持利率在更高的水準，澆熄了明年鴿派轉向的希望，並加深經濟衰退的擔憂。

投信連三買 台股量能增溫

美國聯準會如市場預期升息2碼並維持鷹派態度使市場籠罩低氣壓，台股昨（15）日則在台積電順利填息下，終場終場僅小跌5點並守...

台股ETF資金大挪移 11檔調整成分股今盤後生效

元大台灣50（0050）、元大高股息等11檔台股ETF成分股定期調整，將於今（16）日收盤後生效，合計11檔ETF總規模...

就市論勢／塑化、儲能族群 亮點

美國聯準會宣布最新決策，聯邦公開市場操作委員會把聯邦資金利率目標區間提高2碼，升到4.25%~4.5%，為2007年12月、也是金融海嘯來臨前新高。

台積電美國實體投資人日 法人：揭三大主要重點

台積電（2330）日前在美國加州召開實體投資人會議，重申長期15%至20%營收成長、毛利率53%目標，法人看好中長期受惠...

聯博2023展望：通膨將迎來轉折點 股債市有望先蹲後跳

聯博集團15日舉辦2023年全球投資展望記者會指出，通貨膨脹短期內不易降溫，但預估2023年將從高點滑落，可望看到通膨迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。