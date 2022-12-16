12/16【早晨財經速解讀】崩了!道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這一輪回調會破底嗎?擔心衰退or通膨?

美國股市周四（15日）全面收黑，紐約三大指數均寫下數周來單日最大跌幅，科技股摔得更重，因聯準會（Fed）暗示將在更長時間內維持利率在更高的水準，澆熄了明年鴿派轉向的希望，並加深經濟衰退的擔憂。

費城半導體指數重摔115.86點，跌幅4.2%，至2,661.41點。

Fed周三一如預期升息2碼（50個基點），較先前連續四次升息3碼的步伐有所趨緩，但Fed主席鮑爾告誡，近期的通脹跡象，不足以讓Fed相信這場戰役已取得勝利。

Fed預計將在明年繼續升息，至5%以上，為2007年經濟急劇下滑以來從未見過的水準。

Qontigo公司應用研究全球負責人Melissa Brown說：「這不僅僅是他們的做法，而是他們的說法，他們無疑仍擔心通膨，這不會是升息的終點。」

他另指出：「在我們開始看到更多數據之前，可能是企業財報，也可能是下次通膨數據，或是Fed明年的聲明，真的很難預見什麼會讓事情發生逆轉。」

英國央行和歐洲央行（ECB）周四也紛紛表示，升息循環將持續較長時間，加深全球經濟衰退的擔憂。大多數主要央行都宣布升息，以控制通膨。

美股自10月中旬觸及今年低點以來，掀起一波反彈，因通脹顯露降溫跡象，激起市場的樂觀情緒，以為Fed升息可能即將結束。但隨後憂喜參半的經濟數據和Fed表現的堅定立場，提高經濟衰退的可能性，讓這波漲勢消退。

貨幣市場目前預計，Fed明年至少還會兩次升息1碼，利率將在年中達到約4.9%的峰值，然後在年底降至4.4%左右。

投資人也評估了最新的經濟數據。美國11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，反映出美國民眾的商品需求已局部放緩；但上周首度請領失業救濟金人數銳減，降至9月底來新低，勞動市場依舊吃緊，需要鬆動才有助緩解通膨。

標普500指數11個主要類股全軍覆沒，通訊服務類股和科技類股下跌近4%，表現最差。

蘋果、Google母公司字母、Meta都跌逾4%。反倒是特斯拉小漲0.5%。

輝達（Nvidia）跌4.09%，此前匯豐全球研究部給予這檔股票「減持」評級。

Netflix急挫8.63%，因有報導稱，該公司將允許廣告商在平台未能實現收視率目標後撤回資金。