台積電美國實體投資人日 法人：揭三大主要重點

台積電（2330）日前在美國加州召開實體投資人會議，重申長期15%至20%營收成長、毛利率53%目標，法人看好中長期受惠AI、HPC趨勢，並持續保有晶圓代工領先地位，支撐未來數年成長動能，重申「買進」投資評等。

台積電是在日前舉行美國亞利桑那州新廠（Fab 21）機台進場典禮後，接續召開實體投資人會議，大型投顧法人指出，會中主要重點除規畫海外產能占比提升至20%、可按照不同地點收取不同代工費用外，並重申長期15%至20%營收成長、毛利率53%目標。

為分散地緣政治風險，台積電於會中透露海外產能目標占比將提升至20%，法人推估，台灣將持續為新製程首選地點，且與其他廠區差距1個製程世代以上。

其次，美國亞利桑那州晶圓廠Fab 21裝機將由明年上半年，遞延至明年下半年，預估需至2024年下半年才會進入量產階段。

至於日本Sony、Denso Fab 23進度符合預期，且目前台積電已向台系相關設備供應鏈研討日本擴展先進製程的可能性，預期後續擴展先進製程可能性高。

最後，則是台積電目前正評估歐洲設廠可能性，主因是未來數年車用半導體成長性高，預期28奈米車用MCU、5奈米自駕車晶片等均可為製程選擇。

此外，雖然台積電高層在先前法說會釋出不會因生產據點區別，出現不同報價，但這次會中改變說法，預計將可按照不同地點採取差別取價，法人預期在兩種定價模式下，對客戶均不具成本效益，預期仍將以台灣廠作為投片優先選擇，採用差別取價的Fab 21初期稼動率將維持相對低檔水準。

針對部分投資人擔心Fab 21恐對台積電整體毛利率形成挑戰，法人則認為，2025年2奈米產能開出對毛利率挑戰，將遠高於Fab 21帶來的負面效益。