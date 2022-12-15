台股11月上漲1,929點、月漲14.9% 台股基金規模月增17%

台股今年來受到眾多利空因素的影響，跟隨全球股市一路走空，市場氛圍悲觀，讓許多投資人暫時撤出股市，拖累全體投信的台股規模出現萎縮，但大盤指數11月上漲1,929.8點，漲幅14.95%，台股基金規模也隨著回升至3,595億元，月增17%。

台股去年以18,218.84點封關，11月30日收盤指數為14,879.55點，今年來截至11月大盤指數下跌3,339.29點，跌幅18.32%；根據投信投顧公會統計，今年來全體35家投信的台股基金規模，從去年底的4,156億元，下降至今年11月的3,595億元，減幅超過一成；11月台股反彈，市場投資氣氛好轉，帶動投資人重回股市，全市場台股基金規模從10月底的3,076億元回升，月增幅達17%。

整體台股基金規模隨著大盤指數漲跌而浮動，統計前十大投信今年來的台股基金規模，普遍也是萎縮，其中僅統一投信維持正成長，今年來基金規模成長10%，台股基金規模排名重新洗牌。

統計11月前十大投信台股基金規模都呈現正成長，排名依序是安聯投信、元大投信、統一投信、國泰投信、復華投信、野村投信、群益投信、保德信投信、富邦投信、摩根投信；其中台股基金規模月增幅逾二成的有統一投信及野村投信。

若拉長時間來看，國人對於台股基金的投資仍普遍呈現上升趨勢，統計近兩年全體投信台股基金規模增幅達33%，前十大投信的近兩年台股基金規模，也多是正成長，其中，統一投信近兩年台股基金規模增幅高達103%。

統一投信表示，通膨及聯準會升息利空，對股市帶來的影響已經鈍化。今年台股許多企業財報預計將傳出佳音，主計處預估台灣經濟成長也將於明年第1季落底，搭配新題材作夢行情，明年農曆年前台股仍有機會震盪走高。上半年台灣經濟成長落底回升後，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。

產業方面，統一投信看好具備長線成長趨勢的產業，包括半導體、新平台相關及汽車電子等。雖然近期半導體產業出現較多雜音，但製程升級及美國晶片法案，將帶動半導體服務及檢測族群持續成長，且半導體應用面日漸廣闊，也為產業帶來龐大商機。Intel及AMD新平台的發表，也使伺服器相關族群受惠。隨著供應鏈瓶頸紓解，過去苦於缺料的汽車產業，也在出貨加速的推動下，有望重回成長軌道。