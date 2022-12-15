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台股下跌5.23點 三大法人賣超25.99億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息0.5個百分點（2碼），並暗示明年仍將維持緊縮政策，美股由紅翻黑。受此影響台股今（15）日開低，但午盤一度跌勢收斂翻紅，終場收在14,734.13點，下跌5.23點，成交量1,922.19億元；三大法人賣超25.99億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超12.24億元，投信買超3.27億元，自營商賣超（合計）17.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.59億元，自營商（避險）賣超12.42億元。

今台積電（2330）成功除息，收480.5元，聯發科（2454）重挫逾5%，美系外資認為，中國大陸智慧手機市場並沒有明顯起色，且中低階5G手機面臨市場競爭壓力。傳產類股協助撐盤，台塑（1301）上漲1.95%，收88.9元，豐泰（9910）、儒鴻（1476）漲幅4~5%，航運股表現強勁，慧洋-KY（2637）大漲近8%，裕民（2606）漲幅超過4%。麗臺（2465）董事長盧崑山表示，顯示卡景氣可望在明年首季觸底，板卡族群續衝高，麗臺漲停，撼訊（6150）漲幅逾9%，大盤指數收在14,734.13點，跌幅0.04%。

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