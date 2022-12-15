不可不知！台股19日起盤中零股撮合間隔時間縮短至1分鐘
台灣證券交易所將於12月19日調整盤中零股撮合間隔時間，由現行的3分鐘縮短至1分鐘，以提升盤中零股成交機會及兼顧投資人審慎思考時間。
證交所表示，證交所致力於推動盤中零股交易制度，讓投資人能夠參與臺灣資本市場，共享經濟成果的果實，以達成金管會普惠金融的政策目標，19日調整盤中零股撮合間隔時間，由現行的3分鐘縮短至1分鐘。
盤中零股交易相關精進措施，屬金管會「資本市場藍圖」重要推動項目，而此次縮短盤中零股撮合間隔時間，證交所將密切觀察實施後的成效，並傾聽市場參與者的意見，持續精進盤中零股交易制度，俾以增進資本市場整體效率。
最後仍提醒市場投資人，零股交易及定期定額雖是長期投資的好工具，然並非獲利的保證，交易金融商品前仍須瞭解其相關風險，才能用小錢投資儲蓄。
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