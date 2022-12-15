美系外資調降聯發科評等及目標價 股價跌落700元關卡

美系外資認為，中國大陸智慧手機市場並沒有明顯起色，加上大陸品牌廠自行研發系統單晶片（SoC）的趨勢，恐將成為潛藏的重大變數，最新報告同步調降聯發科（2454）評等及目標價，將評等降至中立，目標價下調至745元；台股今（15）開低，聯發科開低走低，失守700元關卡，盤中跌幅逾3%。

美系外資表示，聯發科訂價壓力持續提高，進一步衝擊毛利率面臨壓力，對聯發科的看法更加謹慎，美系外資認為，雖然預估整體定價環境仍比4G時代上漲，但在新興市場上，中低階5G手機則是面臨市場競爭壓力。

美系外資強調，中國大陸市場前景在解封後仍是處於低迷的情況，大陸占聯發科營收比重約達4成，主要是智慧手機的貢獻，大陸市場為聯發科一直以來重要的成長動能。

美系外資指出，聯發科股價從9月間的低點反上漲約31%，漲幅較大盤加權指數的7%還大上許多，已有很大程度的反映大陸解封的期望。

美系外資預估，大陸智慧手機市場明年表現沒有讓市場驚豔的地方預估今年衰退20%，明年年出貨預估則下滑約1%，美系外資擔憂，大陸品牌廠持續自行研發SoC的趨勢，恐成為後續潛藏的風險，恐將進一步威脅聯發科。

美系外資調降聯發科2022~2024年獲利預估，每股純益由原預估的74.02元、65.38元及77.28元下修至73.69元、52.93元及64.31元；同時調降聯發科評等，由原先的買進降至中立，目標價由785元下修到745元。

聯發科今日以703元開出，下跌15元，盤中一度下滑至684元，下跌34元，失守700元關卡，盤中跌幅3.48%。