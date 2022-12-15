美股四大指數昨收跌 台股今開盤跌46點

台股今（14）日開盤下跌46.44點，開盤指數14,692.92點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價476元。台積電第2季現金股利今天除息，每股配發新台幣2.75元現金，估計市值將減少約新台幣713億元，影響指數22.98點。

元大投顧表示，台股多方重啟攻勢站回月線之上，個股輪動表現熱絡仍有操作空間，惟大盤成交量萎縮，攻勢能否延續仍待觀察，建議操作保持審慎態度，以短線價差為主。

凱基投顧說，目前短期均線與月線已開始形成糾結狀態，大盤站穩月線後若能進一步突破上周三黑K點高點14,823點，反而可使短期均線與月線向上發散，形成均線助漲效應，來就有機會挑戰前高15,152點。

周三（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌142.29點、跌幅0.4%，那斯達克指數下跌0.76%，標準500指數下跌0.61%，費半指數下跌1.57%。

美股周三早盤走高，盤中聯準會公布本次升息2碼，符合市場預期，但最新點陣圖暗示，多數決策官員預估明年終點利率中位數將達5.1%，且要等到2024年才會開始降息，市場陰鬱消化鷹派政策，美股跳水急殺，四大指數全數收黑。

三大法人周三集中市場合計買超160億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超145.7億元，投信買超9.3億元，自營商(自行買賣)買超12.5億元，自營商(避險)賣超6.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少316口至2,746口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少606口至4,800口；十大交易人中的特定法人全月分台指期淨空單增加1,471口，使留倉部位轉為淨空單-1,225口。

元富期貨表示，目前成交量雖未能突破2000億元，但指數回升至短期均線糾結位置，另一方面，VIX指數由23.03下降至20.07、跌幅達12.85%，顯示市場的避險情緒大幅收斂，若近期VIX指數持續回落，且台指未跌破橫盤區間，整體走勢有機會突破前高。