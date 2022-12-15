12/15【早晨財經速解讀】Fed調升終端利率 2024才降息 費半回跌1.5% 經濟有機會軟著路?特斯拉破底 馬斯克失首富寶座?

美國聯準會（Fed）於美東時間14日下午2時（台北15日凌晨3時）宣布最新決策，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）把聯邦資金利率目標區間提高2碼（0.5個百分點），升到4.25%～4.5%，是2007年12月、也就是金融海嘯來臨前新高。官員並表示，抗通膨之役並未結束，預期利率要到2024年才會調降，明年都將維持在高點。

美股應聲翻黑，紐約三大指數跌幅在0.2%到0.5%之間。

這次也是5月來升息步調首度縮減，從之前一連四次升息3碼減緩。

「點狀圖」顯示，Fed官員上修對明年利率預測，這波升息循環的利率峰值中位數，從9月估計的4.6%，提高到5.1%，相當於5.1%～5.25%的區間。然後2024年利率可能調降整整1個百分點，到2024年底左右利率約在4.1%，2025年再降到3.1%，然後再回到2.5%的長期中性水準。

這次升息2碼的決策雖獲全體官員一致同意，但從點狀圖來看大家對明、後年的利率水準看法分歧。19位委員中有七位認為2023年的利率會升到5.25%以上，也有七名認為2024年認為利率會高於4.1%。

道瓊工業指數下跌142.29點，跌幅0.4%，至33,966.35點。標普500指數滑落24.33點，跌幅0.6%，收在3,995.32點。那斯達克綜合指數下挫85.93點，跌幅0.8%，報11,170.89點。費城半導體指數走跌44.26點，跌幅1.6%，至2,777.26點。

在聲明發布後的記者會上，Fed主席鮑爾表示，現在談論降息還為時過早，重點在於維持政策立場具足夠的限制性，從而讓通膨率降至2%的目標。

Spouting Rock資產管理公司首席策略師Rhys Williams指出：「他們可能正利用這種非常激進的點狀圖預測，來削弱過去幾個月的寬鬆預期。形勢已有些不同，這是他們的宣傳方式，在看到失業率上升之前，他們不會讓任何寬鬆措施真正發生。」

Allianz Investment Management資深投資策略師Charlie Ripley在報告中表示，總體來說，關注重點應該不是升息速度，而是政策效應顯現之際經濟的減速。在利率方面，風險的天平似乎正從Fed可能要升到多高，轉向他們何時可能被迫降息。」

標普500指數11個主要類股幾乎全軍覆沒，醫療保健類股一枝獨秀，是唯一上漲的類股。金融類股下跌1.29%，表現最差。

特斯拉下跌2.6%，市值跌破5,000億美元關卡。此前高盛分析師下調了這家電動車製造商的目標價位。