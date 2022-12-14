台積電除息 台股蒸發22.98點、單周1萬3,924人進場押寶

台股明(14)日最大重頭戲除台美兩地公布利率政策外，「權王」台積電（2330）除息每股配發2.75元現金股利更是重中之重，預計將使大盤指數蒸發約22.98點，而台積電單是上周股東人數便暴增超過1.3萬人，外資、投信今天同步買超，可見市場普遍看好其填息行情。

台積電、八方雲集（2753）、長華（8070）*等三檔上市個股今日同步除息，影響集中市場加權指數最大的是台積電，每股配發2.75元現金股利，發行市值將減少約713億元，連帶將使大盤指數蒸發約22.98點，三檔個股合計除息將使指數減少23.2點。

統計至9日，台積電股東人數成長至144萬7,645人，股東人數穩居台股之冠，特別的是，單單上周一周股東便大增1萬3,924人，意味看好台積電股價後市或是想搶搭除息順風車的投資人不在少數，且今天外資、投信對台積電都是站在買超，分別買超5,149張、149張，顯然也看好台積電填息機會高。

台積電本次除息2.75元為第二季現金股利，總金額達713.08億元，預計明年1月12日發放股息。根據統計，台積電自2019年起改採每季配息以來，過去13年除息均順利填息，當中有九次在除息當天便填息，而填息時間最長為15個交易日。

台積電今天股價大漲9元，收在480.5元。法人分析，以今天收盤價計算，每股配息2.75元，僅占0.57%，若美股在聯準會公布利率政策後表現佳，台積電有望明天就完成填息。

此外，八方雲集每股配發2.48940834元，合計股利1.65億餘元；今天股價上漲4元，收在211.5元。長華*則是配發2022上半年股息每股0.73元，總金額5.03億餘元；今天股價以31.95坐收，上漲0.35元。將除息三檔個股今天股價均走揚，顯示在市場出現反彈之際，投資人對參與除息信心大增。