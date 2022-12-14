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新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

11月定期定額熱門標的出爐 00878衝上10萬大關

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

通膨數據有感回落、股神巴菲特喊買台積電（2330），帶動11月加權指數一吐怨氣，連帶定額金額也增溫至55.28億元，在熱門標的中，國泰永續高股息（00878）持續坐在成長王的位置，單月增加4,479戶、衝上10萬戶大關；然而台積電定期定額持續下滑，降至5.7萬戶。

多重利多加持11月加權指數大漲1,929點，漲幅高達14.9%，月K線終結連二黑、拉出長紅棒、漲幅並創下金融風暴以來的單月第三大；外資11月買超1,867.4億元，為今年以來外資首度單月買超，帶動投資信心略微回升。

根據臺灣證交所統計，11月證券商承作定期定額金額回升達55.28億元，較10月的54.52億元，增加0.7億元。而揭露的個股及ETF前20大定期定額交易戶數榜單中，ETF仍然為投資人定期定額的優選，交易戶數前四多均為ETF；資金持續挺進高股息、類大盤、金融等標的上。

元大台灣50（0050）以16.4萬戶繼續蟬聯定期定額最愛之冠；接著是元大高股息（0056）的13.1萬戶；國泰永續高股息則衝上10.4萬戶，排行第三；第四名為富邦台50（006208）的7.4萬戶；第五名為台積電的5.7萬戶，雖然有股神加持，但買盤仍卻步，月減320戶，為連續第三個月月減。

就單月變化來看，國泰永續高股息最受到資金矚目，月增4,479戶，再居成長最多的位置；元大高股息月增4,094戶，為第二多；元大台灣50 10月衰退後，11月轉為增加1,245戶，排第三；富邦台50月增656戶，排第四；富邦金（2881）月增594戶排第五；此外，金融股普遍呈現上漲，國泰金（2882）月增529戶、玉山金（2884）358戶，而兆豐金（2886）、華南金（2880）、合庫金（5880）、中信金（2891）以及元大金（2885）也月增百戶以上。

兆豐投顧董事長李秀利指出，通膨數據下滑，市場普遍預期聯準會升息2碼，美股此際仍處在高檔，看好以電子股為主的大型股還有表現空間；短線留意趨勢是否出現轉折，包含美股四巫日、下周三台指期結算等。中長線資金不妨待1月雙王法說會後再進場布局。

高股息 台積電

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