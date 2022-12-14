台股明年先蹲後跳 H1布局疫後復甦股、電子下半年接棒

明年上半年總體經濟展望放緩，目前台股產業開始出現企業獲利下修趨勢，根據保德信預估，明年整體企業獲利將出現約16%的衰退幅度，保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉認為，台股明年走勢將呈現先蹲後跳，上半年可布局疫後復甦股，下半年電子股及金融股接棒。

郭明玉指出，明年整體企業獲利將出現衰退，但電子優於傳產族群，且企業營運表現在上半年落底，整體基本面將逐季走高，預料全年度台股走勢將呈現先蹲後跳，投資人反而應該在上半年拉回走勢時，逢低布局。

郭明玉表示，景氣趨緩與庫存去化雖然會持續影響台股明年表現，特別是上半年走勢將受到的影響最深，但隨著全球疫情趨緩，中國對於清零政策出現大轉彎，預料以消費為主的族群將成為上半年的台股亮點，另外，今年有部分產業獲利亮眼，有助於提升明年的配息表現，根據估計，2023年台股殖利率有望達4%，在現金殖利率具吸引力的情況下，高殖利率族群也可望成為台股吸金焦點。

郭明玉認為，目前台股本益比僅有10倍，不僅低於長期平均值，也低於合理水位13至14倍，且2022年外資在地緣政治的考量下，對台股持續站在賣方，壓抑指數表現，一旦地緣政治風險解除，配合台股低基期優勢，有望見到外資回補，進而成為推升台股走勢的重要支持。

郭明玉強調，台股具有價值投資吸引力，庫存清理可望在上半年告一段落，下半年將有回補庫存及新產品上市的期待性，如果看明年台股的策略或是配置，上半年產業選擇著眼在疫情後復甦的行業，零售、餐飲、飯店、觀光、旅遊等在整個增幅上表現還不錯，另外，上半年農曆過年，加上春季出國旺季起跑，在上半年如果比較擔憂經濟上的雜音，疫後復甦的零售終端行業可作為布局的其中一環。

郭明玉說，下半年電子股可以接棒，除了電子股之外，今年金融業負面消息很多，表現較壓抑，明年下半年會隨著市場估值修復、負面訊息消除，有機會扮演指數上攻的要角。

至於台股明年指數區間，郭明玉表示，經濟大背景環境下，很多廠商庫存調整，明年上半年或許還要經歷修正的比較尾聲的末升段，所以，以估值的角度來看，以目前EPS來推估台股指數大概10倍，11倍附近，即使把明年整體的獲利下滑幅度做一個預估來看，目前的位置大概12倍左右，但以長線來看，台灣比較平均的本益比水準大概約13~14倍，就現在的位置來看待明年指數的空間，14倍左右大概是在16,000點左右，目前來看大概約有10%的增長空間。